Красноярский перинатальный центр закрывают

Красноярский перинатальный центр (улица Академика Киренского, 2а/1) закроется почти на три недели. Как рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края, с 11 сентября учреждение закрывается на плановую санитарную обработку.

В связи с этим прием вестись не будет, пациенток отправят в другие роддома. Женщин распределят по другим учреждениям в зависимости от места жительства либо по показаниям течения беременности.

Отметим, акушерский стационар должен закрываться на плановую санитарную обработку раз в год.