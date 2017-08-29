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09:42 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский перинатальный центр закрывают

Об этом сообщили в Минздраве края.

Красноярский перинатальный центр (улица Академика Киренского, 2а/1) закроется почти на три недели. Как рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края, с 11 сентября учреждение закрывается на плановую санитарную обработку.

В связи с этим прием вестись не будет, пациенток отправят в другие роддома. Женщин распределят по другим учреждениям в зависимости от места жительства либо по показаниям течения беременности.

Отметим, акушерский стационар должен закрываться на плановую санитарную обработку раз в год.

Свою работу медицинское учреждение возобновит 29 сентября.

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