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09:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские садоводы смогут получить бесплатные консультации

Консультанты будут работать на базе Красноярского аграрного университета.

Центр оказания бесплатной консультационной помощи аграриям и садоводам появился в Красноярске, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Красноярского края.

По итогам аукциона победителем стало ООО «Информационно — консультационный центр «Енисей». Учреждение будет работать на базе Красноярского государственного аграрного университета. В центре будет работать 8 консультантов, которые до конца года окажут помощь 680 обратившимся. Также к работе привлечены 5 профессоров Красноярского государственного аграрного университета.

«С 2012 у нас реализуется программа грантовой помощи фермерам, и интерес к ней растет с каждым годом. С ее помощью на селе появляются новые рабочие места, создаются новые точки роста, формируется благоприятная социальная среда, укрепляется продовольственная безопасность края. С этого года грантовая поддержка будет оказываться также садовым обществам. Государство готово выделять инициативным жителям края существенную поддержку в вышеуказанных целях, однако зачастую для того, чтобы ее получить, фермеру или садоводу не хватает знаний и навыков. Не каждый успешный производитель способен качественно разработать бизнес план, сформировать пакет документов, вообще оценить свои плюсы и минусы, риски и возможности при выходе на рынок. В итоге человек, придумавший хорошую идею, не проходит отбор, а если проходит, не добивается запланированного результата. В данном случае краевая власть напрямую заинтересована в благополучной реализации действительно нужных краю проектов и эффективном расходовании бюджетных средств. Мы надеемся, что центр поможет снять остроту многих вопросов», — рассказал министр сельского хозяйства края Шорохов.

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