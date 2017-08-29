Красноярские садоводы смогут получить бесплатные консультации

«С 2012 у нас реализуется программа грантовой помощи фермерам, и интерес к ней растет с каждым годом. С ее помощью на селе появляются новые рабочие места, создаются новые точки роста, формируется благоприятная социальная среда, укрепляется продовольственная безопасность края. С этого года грантовая поддержка будет оказываться также садовым обществам. Государство готово выделять инициативным жителям края существенную поддержку в вышеуказанных целях, однако зачастую для того, чтобы ее получить, фермеру или садоводу не хватает знаний и навыков. Не каждый успешный производитель способен качественно разработать бизнес план, сформировать пакет документов, вообще оценить свои плюсы и минусы, риски и возможности при выходе на рынок. В итоге человек, придумавший хорошую идею, не проходит отбор, а если проходит, не добивается запланированного результата. В данном случае краевая власть напрямую заинтересована в благополучной реализации действительно нужных краю проектов и эффективном расходовании бюджетных средств. Мы надеемся, что центр поможет снять остроту многих вопросов», — рассказал министр сельского хозяйства края Шорохов.