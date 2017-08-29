Спасший 20 человек от огня новосибирец получит медаль

Медаль новосибирцу вручат в ближайшее время на торжественном собрании в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области. Пожар, во время которого отличился Илья Гриб, произошел 28 мая 2017 года в Кировском районе Новосибирска. Загорелось подсобное помещение на первом этаже жилого дома.

«Я с улицы увидел дым и проверил, откуда он идет. Поняв, что это пожар, забежал в подъезд, начал кричать соседям: “Пожар! Выходите!”», — вспоминает Илья Гриб. Он открыл все окна в подъезде, который был заполнен дымом, стучал в квартиры и выводил жильцов.

«Армейская подготовка мне помогла, я знал, как действовать при пожаре и как можно защититься от дыма. Я всем советовал, чтобы смочили тряпку и приложили ее к носу, прежде чем выходить в задымленный подъезд. Мне сказали, что на четвертом этаже живет неходячая бабушка, я поднялся и вынес ее на плечах из квартиры на улицу», — добавил Илья.

В условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни и получения отравления угарным газом, Илья Гриб самостоятельно эвакуировал 20 человек, среди которых были маленькие дети, никто из них не пострадал. Эвакуация заняла меньше 10 минут.

«Илья Гриб не растерялся, оценил обстановку, понял, что главная опасность угрожает ни дому, ни имуществу, а людям. Он принял правильное решение организовать срочную эвакуацию и бросился на помощь. Его действия на пожаре свидетельствуют, что он выполнил все правильно, как учат в МЧС», — похвалил новосибирца Дмитрий Ярцев, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по региону.