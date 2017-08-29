На эспланаде накануне пермского марафона пройдет Pasta party
3 сентября состоится первый пермский марафон. В преддверии этого события в городе ожидаются развлекательные мероприятия.
3 сентября состоится первый пермский марафон. В преддверии этого события в городе ожидаются развлекательные мероприятия.
В субботу, 2 сентября, в театре «Сцена-Молот» стартует выдача стартовых пакетов участникам, в который войдет фирменная футболка, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, а по окончании пройденной дистанции на телефон придет
В это же время на площади у «Театра-Театра» начнется
С 16:00 участников забега приглашают принять участие в бесплатной Pasta party. В 19:00 состоится церемония открытия марафона с участием творческих коллективов, парадом