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08:50 (мск), источник: Новости Перми

На эспланаде накануне пермского марафона пройдет Pasta party

3 сентября состоится первый пермский марафон. В преддверии этого события в городе ожидаются развлекательные мероприятия.

В субботу, 2 сентября, в театре «Сцена-Молот» стартует выдача стартовых пакетов участникам, в который войдет фирменная футболка, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, а по окончании пройденной дистанции на телефон придет смс-сообщение с результатом.

В это же время на площади у «Театра-Театра» начнется выставка-продажа спортивных, медицинских и иных товаров и услуг. В 12:00 пройдут мастер-классы, лектории и разминки.

С 16:00 участников забега приглашают принять участие в бесплатной Pasta party. В 19:00 состоится церемония открытия марафона с участием творческих коллективов, парадом стран-участниц. Завершится этот день уникальным легкоатлетическом шоу — соревнованиями по прыжкам с шестом.

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