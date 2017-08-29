На эспланаде накануне пермского марафона пройдет Pasta party

В субботу, 2 сентября, в театре «Сцена-Молот» стартует выдача стартовых пакетов участникам, в который войдет фирменная футболка, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, а по окончании пройденной дистанции на телефон придет смс-сообщение с результатом.



В это же время на площади у «Театра-Театра» начнется выставка-продажа спортивных, медицинских и иных товаров и услуг. В 12:00 пройдут мастер-классы, лектории и разминки.



С 16:00 участников забега приглашают принять участие в бесплатной Pasta party. В 19:00 состоится церемония открытия марафона с участием творческих коллективов, парадом стран-участниц. Завершится этот день уникальным легкоатлетическом шоу — соревнованиями по прыжкам с шестом.

