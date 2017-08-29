Волгоградцев бесплатно возят на автобусах, ездящих вместо троллейбусов № 15а

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, перевозку горожан по микрорайону «Семь ветров» осуществляют автобусы большой вместимости. Курсируют они по маршруту «Больничный комплекс — улица Джаныбековская». «Проезд в них для всех бесплатный независимо от направления и расстояния поездки», — заявили в городской администрации.

На остановках «Колледж бизнеса» и «улица Джаныбековская» пассажиры автобусов могут пересесть на троллейбус № 10, следующий площади Куйбышева, а также на трамваи № 5, 7, 10, 12.