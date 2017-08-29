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09:36 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области и Ростове-на-Дону оценили убытки от пожаров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России подготовило решения о выплате компенсации пострадавшим от пожаров в Ростове-на-Дону и в Волгоградской области, деньги уже направляются в регионы, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на совещании у президента Владимира Путина.

Источник: РИА Новости

«В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштабов последствий. Правительством РФ распоряжения сегодня приняты, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества первой необходимости и тем людям, которые получили вред здоровью», — сказал Пучков.

По слова министра, на территории Волгоградской области оценочные группы завершают свою работу, подготовлено решение правительства о выделении помощи пострадавшим и компенсации за утрату имущества первой необходимости.

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