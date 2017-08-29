В Волгоградской области и Ростове-на-Дону оценили убытки от пожаров
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России подготовило решения о выплате компенсации пострадавшим от пожаров в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России подготовило решения о выплате компенсации пострадавшим от пожаров в
«В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштабов последствий. Правительством РФ распоряжения сегодня приняты, и деньги уже направлены в
По слова министра, на территории Волгоградской области оценочные группы завершают свою работу, подготовлено решение правительства о выделении помощи пострадавшим и компенсации за утрату имущества первой необходимости.