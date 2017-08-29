В Волгоградской области и Ростове-на-Дону оценили убытки от пожаров

«В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштабов последствий. Правительством РФ распоряжения сегодня приняты, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества первой необходимости и тем людям, которые получили вред здоровью», — сказал Пучков.