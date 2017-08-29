Самые желанные для проживания районы назвали новосибирцы

Как распределяются объявления о продаже квартир по микрорайонам Новосибирска, а также какие из них больше всего интересуют потенциальных покупателей, подсчитали аналитики портала по поиску недвижимости N1.RU.

Лидерами на вторичном рынке стали микрорайоны Линейный, Фрунзенский и Ботанический (рядом с Дендропарком). Здесь каждая квартира, находящаяся в продаже, набирает в среднем около 130 просмотров за месяц. А среди новостроек самыми популярными стали дома в микрорайонах Затон (Ленинский район) и Энергостроителей (район ТЭЦ-5), где на один объект приходится в среднем около 50 просмотров в месяц.

Цена «квадрата» в самых популярных микрорайонах на «вторичке» оказалась заметно выше средней по городу, которая составляет на сегодняшний день 59,5 тысячи рублей. Так, во Фрунзенском квадратный метр в среднем обойдется в 77,7 тысячи рублей, что выше примерно на 30% средней цены по рынку. В Ботаническом и Линейном цены выше средних на 16−18% — по 68,2 тысячи и 69,4 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Цены на востребованные квартиры в новостройках, наоборот, ниже средней цены на рынке, которая сейчас находится на уровне 55,7 тысячи рублей за «квадрат». В частности, квадратный метр в квартирах в Затоне дешевле в среднем на 9% — 50,7 тысячи, а в микрорайоне Энергостроителей на 17,7% — 45,8 тысячи рублей.

«В топе по числу просмотров — квартиры микрорайонах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, несмотря на то, что цены здесь выше средних по городу. А лидерами среди новостроек стали микрорайоны, в которых застройщики предлагают потребителю наиболее удачное соотношение цены и качества» — прокомментировала сложившуюся ситуацию руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Больше всего квартир на «вторичке» сейчас продается в микрорайонах Затулинский, Плющихинский и на Родниках. А самый большой выбор квартир в новостройках есть на Южно-Чемском, в Ипподромском и на Лесоперевалке. С начала года число объявлений выросло на 12%.