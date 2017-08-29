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09:04 (мск), источник: БЕЛТА

Нарушения правил содержания собак выявлены в Полоцком районе

29 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Нарушения правил содержания собак выявлены в Полоцком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Полоцкого района Дарья Коваленко.

Источник: БЕЛТА

Так, массовый характер носит невыполнение требований по регистрации домашних животных (кошек и собак) в установленные сроки, в том числе собак потенциально опасных пород. Так, по сведениям ЖЭС, на территории города владельцами зарегистрировано 2 тыс. 478 животных (котов и собак).

«Из них относительно 33 собак есть сведения о принадлежности их к потенциально опасным породам. Сведения о прохождении специального обучения по содержанию таких собак предоставили только 7 владельцев», — констатировала Дарья Коваленко, подчеркнув, что остальными гражданами игнорируется требование об обязательном прохождении спецкурсов в кинологических клубах.

По-прежнему распространенной и очевидной является практика нарушения правил при выгуле собак, чем создается угроза безопасности людей, допускаются загрязнения животными общедоступных мест. Владельцы выгуливают собак без намордников и поводков в жилом секторе, на придомовых территориях, а также в местах, предназначенных для отдыха граждан. Прокуратурой района неоднократно выявлялись факты выгула собак на придомовых территориях в каждом из районов города.

По итогам проверки внесено представление в Полоцкий райисполком, согласно которому ряд должностных лиц КУП «ЖКХ г. Полоцка», Полоцкой городской ветеринарной станции привлечен к дисциплинарной ответственности.

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