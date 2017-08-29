Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Ольга Красько ждет третьего ребенка
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
СМИ Запада: «Калибр» РФ достает любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
09:02 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове температура воздуха не поднимется выше +25

Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что сегодня, 29 августа, в республике ожидается прохладная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Actualitati.md

В центральной части днем температура воздуха составит от +21C до +24C, а ночью — от +12C до +15C.

На юге страны днем от +22C до +25C, а в ночное время суток от +13C до +17C.

Северные районы отличатся самыми низкими показателями — от +20C до +23C днем и от +11C до +14C ночью.

Синоптики заявляют, что атмосферное давление будет в пределах нормы, а скорость ветра составит 3−8 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Рогозин остро прокомментировал выступление Маликова и Баскова на концерте Плахотнюка
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
«Ъ»: Путин проведет урок целеполагания
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь