В Молдове температура воздуха не поднимется выше +25
Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что сегодня, 29 августа, в республике ожидается прохладная погода.
Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что сегодня, 29 августа, в республике ожидается прохладная погода.
В центральной части днем температура воздуха составит от +21C до +24C, а ночью — от +12C до +15C.
На юге страны днем от +22C до +25C, а в ночное время суток от +13C до +17C.
Северные районы отличатся самыми низкими показателями — от +20C до +23C днем и от +11C до +14C ночью.
Синоптики заявляют, что атмосферное давление будет в пределах нормы, а скорость ветра составит 3−8 м/с.