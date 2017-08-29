В Молдове температура воздуха не поднимется выше +25

Источник: Actualitati.md

В центральной части днем температура воздуха составит от +21C до +24C, а ночью — от +12C до +15C.

На юге страны днем от +22C до +25C, а в ночное время суток от +13C до +17C.

Северные районы отличатся самыми низкими показателями — от +20C до +23C днем и от +11C до +14C ночью.