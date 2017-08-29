Между Московским шоссе и Ново-Садовой построят новую дорогу
Проектирование дороги, а также работы по землеустройству планируется выполнить в 2018 году. Начать строительство чиновники обещают в 2019 году.
Проектирование дороги, а также работы по землеустройству планируется выполнить в 2018 году. Начать строительство чиновники обещают в 2019 году.
Власти Самары решили заняться проектированием дороги в створе улицы Губанова. Это связано с необходимостью строительства
Отметим, что местные жители вот уже 20 лет пытаются добиться строительства дороги к их двору. И многочисленные обращения в администрацию порождали только такое же количество
Администрация Самары не заставила себя ждать и подготовила ответный комментарий, заявив, что работа по этому вопросу
«На сегодняшний день этот участок улицы не является дорогой, дорожное полотно на этом отрезке улицы никогда не существовало. Более того, часть данной территории находится в частной собственности. Таким образом, некорректно применять к данному участку требования по нормативному состоянию дорог», — сообщили в мэрии.
Проектирование дороги, а также работы по землеустройству планируется выполнить в 2018 году. Начать строительство чиновники обещают в 2019 году.