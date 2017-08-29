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09:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Между Московским шоссе и Ново-Садовой построят новую дорогу

Проектирование дороги, а также работы по землеустройству планируется выполнить в 2018 году. Начать строительство чиновники обещают в 2019 году.

Источник: РИА "Новости"

Власти Самары решили заняться проектированием дороги в створе улицы Губанова. Это связано с необходимостью строительства дороги-поперечника между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, пишет «Самарская газета».

Отметим, что местные жители вот уже 20 лет пытаются добиться строительства дороги к их двору. И многочисленные обращения в администрацию порождали только такое же количество ответов-обещаний, что дорогу сделают. В июне этого года так называемую дорогу-болото посетили активисты «Общероссийского народного фронта», а на днях тему плохого состояния улицы Губанова и бездействия чиновников поднял депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев на федеральном форуме «Таврида».

Администрация Самары не заставила себя ждать и подготовила ответный комментарий, заявив, что работа по этому вопросу все-таки ведется.

«На сегодняшний день этот участок улицы не является дорогой, дорожное полотно на этом отрезке улицы никогда не существовало. Более того, часть данной территории находится в частной собственности. Таким образом, некорректно применять к данному участку требования по нормативному состоянию дорог», — сообщили в мэрии.

Проектирование дороги, а также работы по землеустройству планируется выполнить в 2018 году. Начать строительство чиновники обещают в 2019 году.

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