Между Московским шоссе и Ново-Садовой построят новую дорогу

Источник: РИА "Новости"

Власти Самары решили заняться проектированием дороги в створе улицы Губанова. Это связано с необходимостью строительства дороги-поперечника между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, пишет «Самарская газета».

Отметим, что местные жители вот уже 20 лет пытаются добиться строительства дороги к их двору. И многочисленные обращения в администрацию порождали только такое же количество ответов-обещаний, что дорогу сделают. В июне этого года так называемую дорогу-болото посетили активисты «Общероссийского народного фронта», а на днях тему плохого состояния улицы Губанова и бездействия чиновников поднял депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев на федеральном форуме «Таврида».

Администрация Самары не заставила себя ждать и подготовила ответный комментарий, заявив, что работа по этому вопросу все-таки ведется.

«На сегодняшний день этот участок улицы не является дорогой, дорожное полотно на этом отрезке улицы никогда не существовало. Более того, часть данной территории находится в частной собственности. Таким образом, некорректно применять к данному участку требования по нормативному состоянию дорог», — сообщили в мэрии.