Рис и сою с пестицидами и никелем выращивали в Приморье
В Ханкайском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили заражение плодородного слоя земли пестицидами.
В Ханкайском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили заражение плодородного слоя земли пестицидами.
За порчу земель сельскохозяйственного назначения должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, на двух участках площадью 104,7 га и 152,8 га, где выращивались рис и соя, специалисты отобрали образцы почвы. Их направили для изучения в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория». Проведенные испытания показали, что в почве содержался химикат