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09:34 (мск), источник: Вести Приморье

Акватория острова Русский будет закрыта для маломерных судов

В морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября будет временно ограничено движение судов.

С 4 по 8 сентября вводится ограничение навигации маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября будет временно ограничено движение судов.

«Ограничения вводятся на акватории, ограниченной линией которая соединяет мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик, а также по линии, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина», — уточнили в ведомстве.

Данные ограничения связаны с проведением 6—8 сентября на острове Русский третьего Восточного экономического форума.

В департаменте особо отметили, что ограничения не коснутся судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (посёлок Подножье), а также специальных спасательных судов и плавсредств для оказания экстренной медицинской помощи.

Кроме этого, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского со 2 на 9 сентября 2017 года переносится открытие сезона охоты на территориях Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского районов.

Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности территория кампуса ДВФУ будет закрыта для посещения с 07.00 4 сентября по 24.00 7 сентября.

«Проход на территорию кампуса студентов, преподавателей и сотрудников университета будет осуществляться по специальным пропускам ВЭФ», — уточнили в департаменте.

На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.

Вводимые ограничения могут быть скорректированы как по времени, так и по месту их введения. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Убедительная просьба с пониманием отнестись к данным неудобствам и внимательно следить за информацией о вводимых ограничениях», — акцентировали в ведомстве.

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