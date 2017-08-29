В Ростовской области откроют IT-школы для детей-программистов

Эти школы откроют в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском и Шахтах. Обучатся в таких заведениях будут дети, проявившие интерес к информационным технологиям и имеющие базовые навыки программирования. На площадках этих школ ученики смогут взаимодействовать с потенциальными работодателями — IT-компаниями региона. Планируется, что ежегодно выпускниками школ будут становиться около 300 ребят.

«Программа предполагает углубленное изучение информатики, математики и физики. На информатику отводится восемь уроков в неделю, которые разделены на два блока: стандартная учебная программа с упором на подготовку к ЕГЭ и элективные курсы от фирмы “1С”. Десятиклассники будут заниматься разработкой актуальных на данный момент мобильных приложений. Одиннадцатиклассники сосредоточатся на подготовке к ЕГЭ с использованием методик “1С”», — говорится в сообщении.