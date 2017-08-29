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10:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев снова приглашают принять участие в «Свободном микрофоне»

Волгоградцы смогут принять участие в «Свободном микрофоне» 2 сентября в 17:00 в Комсомольском саду.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, мероприятие проходит ежемесячно каждую первую субботу. На сцене Круглой площади устанавливается свободный микрофон, в который любой желающий сможет прочесть стихи, как свои, так и чужие, прочитать прозу, спеть песню с аккомпанементом или без него. «Регламент выступления — 5 минут, у каждого участника один подход к микрофону», — добавили организаторы.

Волгоградцев заранее предупреждают, что выступления не должны содержать ненормативную лексику. Кроме того, запрещаются политические выступления, высказывания и агитации. «Вводим также запрет на публичное чтение материалом эротического характера. Нарушителей ограничений ждёт моментальное отключение звука, внесение в “чёрные списки”, исключающие возможность выступлений в будущем, а в случае злостного нарушения — составление обращения в правоохранительные органы», — добавили организаторы.

Отметим, что принять участие в «Свободном микрофоне» может любой желающий, возраст не ограничен.

Для участия необходимо заранее записаться по телефону +7 (902)363−30−83.

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