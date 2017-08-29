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10:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дополнительный вечерний рейс ввел один из хабаровских маршрутов

Новое расписание вступит в силу с 1 сентября.

В Хабаровске с 1 сентября маршрут № 10 вводит дополнительный рейс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Последние пассажиры автобуса смогут уехать из центра в 20.30.

 — Ввести дополнительный рейс решено по просьбам жителей города. Раньше с конечной остановки последний автобус уходил в 20.02, теперь это время продлено, — сообщила заместитель начальника управления транспорта Хабаровска Ольга Симакова. Новое расписание вступит в силу в эту пятницу. Согласно нему, последний рейс продлен на полчаса и теперь отправление с конечного пункта остановки «Улица Калинина» будет происходить в 20.34. С другой конечной остановки «Подсобное хозяйство» транспорт в вечернее время будет отправляться в 19.31.

Напомним, пассажирам, которые пользуются общественным транспортом после 20.00 теперь приходится платить по так называемому «вечернему тарифу», который действует в Хабаровске с 15 августа. Причем 30 рублей стоит билет в автобусах, трамваях и троллейбусах.

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