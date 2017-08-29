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10:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ вручил орден Мужества семье погибшего пожарного

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана вручил орден Мужества семье героически погибшего при тушении крупного пожара на Пороховом заводе в Казани, начальника караула СПСЧ-3 Эдуарда Илларионова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент с пожаром произошел 24 марта — первым к месту возгорания прибыло подразделение возглавляемое Эдуардом Илларионовым. Он оставил задачу личному составу караула проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва, и времени возникновения и существования опасной зоны поражения взрывной волной.

Осознавая существующую опасность, капитан Илларионов отдал приказ о том, чтобы личный состав держался на безопасном расстоянии и в безопасной зоне, а сам принял решение провести разведку в опасной зоне лично.

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Именно в этот момент и прогремел взрыв, из-за которого Илларионов получил тяжелые травмы. Его передали врачам «Скорой помощи», однако пожарный скончался по пути в больницу.

В момент опасности Эдуард проявил самоотверженность, мужество и отвагу, благодаря его решительным действиям удалось сохранить жизни его подчиненных и ликвидировать возникший пожар, последствия которого на столь опасном объекте могли быть печальными. Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в прекращении распространения огня и дальнейшей ликвидации пожара.

Это не первый случай, когда Илларионов проявлял отвагу и героизм. 24 октября 2013 года на Пороховом заводе загорелся цех лакокрасочных материалов. Уничтожить пожарище можно было только изнутри. Понимая это, звено капитана Илларионова, проявив мужество и отвагу, отправилось в объятое огнем здание и справилось с поставленной задачей. За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара, Указом Президента РФ он был награждён государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отвагу».

Как эту награду, так и последующие Эдуард заслужил, а не выслужил. За период службы он был награждён нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2012 году, годом спустя — памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», в 2014 — медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», имеются также медали МЧС России «За отличие в службе» II и III степеней. Успел он принять участие и в ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария», потрясшего всю России в июле 2011 года.

Его имя золотыми буквами выгравировано на стеле, посвященной памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

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