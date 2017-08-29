30 августа в Казани пройдет эко-праздник для детей
(Город Казань KZN.RU, 29 августа). 30 августа в казанском парке им. Горького состоится детский экологический праздник.
(Город Казань KZN.RU, 29 августа). 30 августа в казанском парке им. Горького состоится детский экологический праздник.
На мероприятии будут организованы экологические игры и познавательные викторины, где участники смогут узнать об уникальных природных ресурсах Татарстана. Для юных художников пройдет конкурс рисунков в различных номинациях: «Природа твоего дома», «Твой любимый зверь», «Дух природы».
Также на экологическом празднике каждый посетитель сможет самостоятельно изготовить себе
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