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10:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

30 августа в Казани пройдет эко-праздник для детей

(Город Казань KZN.RU, 29 августа). 30 августа в казанском парке им. Горького состоится детский экологический праздник.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На мероприятии будут организованы экологические игры и познавательные викторины, где участники смогут узнать об уникальных природных ресурсах Татарстана. Для юных художников пройдет конкурс рисунков в различных номинациях: «Природа твоего дома», «Твой любимый зверь», «Дух природы».

Также на экологическом празднике каждый посетитель сможет самостоятельно изготовить себе эко-сумку, а для самых маленьких участников мероприятия организаторы приготовили мультфильмы об экологии, зону аквагрима, контактный зоопарк и мастер-классы по изготовлению оригами.

Начало эко-праздника в 10.00, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

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