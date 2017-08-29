Нового ректора Крымского университета шокировали общежития

Студенческий городок, расположенный на улицах Беспалова и Рылеева в Симферополе, шокировал обоих руководителей: прямо возле входа в общежития — незаконно установленные нестационарные торговые объекты. На территории студгородка — горы мусора. Но больше всего нареканий со стороны студентов — на жилищно-бытовые проблемы. Так, в общежитии № 2 на 120 человек всего две кухни, одна душевая комната на 400 студентов, но и в ней горячая вода идет по графику. В комнатах — всего по одной розетке. Даже мусор вывезти из общежития цивилизованно невозможно: нужны талоны, которые коменданты не выдают. Практически во всех общежитиях старая мебель — она была закуплена еще в те годы, когда корпуса для студентов сдавались в эксплуатацию.

— Впечатления от увиденного — не самые лучшие, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов. — Одну тумбочку попросил зарезервировать — подарю господину Доничу (экс-ректор КФУ), который так ни разу и не приехал на вверенную ему территорию.

По словам ректора КФУ Андрея Фалалеева, из 15 симферопольских общежитий в последние годы отремонтировано лишь одно, а удручающее состояние других руководство вуза видимо старалось не замечать. Текущий ремонт зданий и крыш не проводился, оконные блоки прогнили, в коридорах нет лампочек.

В общежитии № 6 горячая вода не доходит до верхних этажей здания. Пожарные насосы не работают. Для студентов не хватает кроватей, и всего в студгородке эта нехватка достигает 500 штук. В общежитии № 3 горячая вода также подается по графику, в здании нет лампочек, мебель требует замены, окна — прогнившие. По словам сотрудников общежитий, они отправляли массу обращений прежнему руководству университета, но все остались без ответа.

Андрей Фалалеев подчеркнул, что жалобы на условия проживания в общежитиях рассмотрены: скоро будет проведен капитальный ремонт кухонь и душевых во втором общежитии, замена мебели, организован вывоз мусора.

Дефицит мест в общежитиях новый ректор не считает очень острым — главная проблема в отсутствии централизованного хозяйственного комплекса и грамотного распределения студентов. Другой вопрос — качество жилья.