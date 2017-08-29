Справочник петербургского рыболова: кто водится в местных реках и озерах
Где порыбачить бесплатно, а где — за деньги.
Где порыбачить бесплатно, а где — за деньги.
Рыбачим бесплатно
Рощинское озеро
Кто водится: окунь, плотва, щука, лещ, налим, карась, линь.
На что ловят: поплавочная удочка, спиннинг.
Как добраться: на электричке до станции «Отрадное», затем пешком. Либо на автомобиле через Торфяное или Красноармейское.
Вуокса
Кто водится: щука, лосось, форель, судак, язь, голавль, сиг.
На что ловят: спиннинг, нахлыст, фидер.
Как добраться: на машине или электричке до станций «Синево» или «Приозерск».
Финский залив
Кто водится: Корюшка, окунь, судак, плотва, лещ, густера, ерш, голавль, карась, сырть, щука, кумжа, лосось, форель, минога, ряпушка.
На что ловят: донные удочки, поплавочные удочки, спиннинг, фидер.
Как добраться: сначала выбрать нужное место. Рыбаки облюбовали районы Приморска, Выборга, северную и южную дамбы. Туда можно доехать на маршрутках или машине.
Зеркальное озеро
Кто водится: плотва, лещ, окунь, ерш, судак, налим, щука.
На что ловят: спиннинг, бортовые и донные удочки, фидер.
Как добраться: на машине по Приморскому шоссе до поселка Зеленая Роща, далее — поворот направо на станцию «Яппиля». Или же на электричке до этой станции.
Ладожское озеро
Кто водится: самое опасное озеро региона одновременно и одно из самых щедрых на рыбу — здесь их свыше 50 видов: щука, судак, окунь, плотва, голавль, угорь, язь, ерш, сиг, хариус и так далее.
Как ловят: чаще всего с лодки — бортовой удочкой. С берег закидывают фидер, спиннинг, троллинг, поплавочную удочку.
Как добраться: если хотите рыбачить с лодки, стоит доехать до Коккорево, там удобный сход в воду. Щуку и судака можно найти у станции «Петрокрепость», деревня Кошкино.
Свирь
Кто водится: сом, красноперка, щука, окунь, лещ, плотва, судак, язь, щука, налим, густера, хариус, жерех, чехонь.
Как ловят: опытные рыболовы предпочитают лодку. С берега — спиннинг, троллинг, фидер.
Как добраться: До Волхова, затем по железной дороге до «Паши» или на машине по трассе Р-21.
Высокинское озеро
Кто водится: окунь, ерш, плотва, сиг, щука, лещ, налим, вьюн, судак.
Как ловят: на донку, бортовую удочку, кружки, спиннинг, поплавочную удочку.
Как добраться: лучше на машине — по Приморскому шоссе к южной части озера. Или по железно дороге от Зеленогорска до «Ермилово». Потом пешком.
Волхов
Кто водится: щука, судак, сом, язь, голавль.
Как ловят: лучше всего с лодки донной удочкой, на берегу можно поставить фидеры.
Как добраться: на машине до Новгородской области, ориентир станция «Волхов мост». Или же на поезде до нее же.
Озеро Хепоярви
Кто водится: плотва, окунь, мелкий ерш, лещ, щука.
Как ловят: поплавочная удочка, донки, жерлицы, спиннинг, кружки. Можно с берега, можно с лодки.
Как добраться: на машине в сторону Токсово до поворота на СНТ «Экология», затем пешком. На электричке до станции «Кавголово». Потом тоже пешком.
Рыбачим платно
Озеро Монетка
Здесь расположена турбаза «Рыбацкий хутор». При этом рыбаки говорят: на озере
Кто водится: окунь, щука, плотва, подлещик, сиг, осетр, форель, карп.
Как добраться: на машине из города по Выборгскому шоссе до поворота на Первомайское, оттуда еще два километра.
Сколько стоит: 350−1200 рублей за пойманный килограмм, в зависимости от вида рыбы. Самый дорогой — осетр.
Тихая Заводь
Зона отдыха расположена на 76-м километре «Скандинавии». Искусственный водоем активно населяют рыбой, так что клюет она весьма активно. Особенность ловли связана с большими глубинами озера (до 30 метров). Ловля карпа и форели здесь практикуется на поплавочную снасть (наживка — креветки, кукуруза). Форель также клюет на спиннинг. Для отдыхающих есть коттеджи, русская баня,
Кто водится: окунь, лещ, плотва, форель, карп, сиг.
Как добраться: на машине из города по Выборгскому шоссе до поворота на Первомайское, за мостом через Грязновку — поворот налево.
Сколько стоит: рыбалка — 150 рублей — час, выловленная рыба — от 350 рублей — за килограмм. Щука, окунь, плотва, карась — бесплатно.
GREENVALD Fishing
Красивое озеро в сосновом лесу недалеко от Рощино и Зеленогорска на территории парка активного отдыха GREENVALD Парк Скандинавия. Если не хочется рыбачить, здесь же 6 веревочных трасс для детей и взрослых, 150-метровый троллей через озеро, аттракцион свободного падения и скалодром, коттеджи, ресторан, баня.
Кто водится: радужная форель, карп, щука, окунь.
Сколько стоит: в зависимости от тарифа. Например, 250 рублей час или 750 рублей в день плюс стоимость улова. За карпа, например, 350 рублей — кило. Или «все включено» — улов до 5 кг форели или 10 кг. карпа без дополнительной оплаты. Это стоит 2500 рублей — в день. Поплавочные удочки, спиннинги, подсачеки — все необходимое для рыбалки — дают бесплатно.
Как добраться: на машине по «Скандинавии» до Симагино или Ильичево, затем поворот на Рощино. На маршрутке № 675 или 600 от метро «Парнас» до развилки Выборгское
Лепсари
Три небольших пруда во Всеволожском районе — совсем рядом с Петербургом. Пруды постоянно зарыбляются, так что клюет активно. Правда, лучше уточнять в официальной группе рыбалки — потому что сейчас, например, вода слишком теплая для хорошего улова. Есть удобные мостики для рыбалки, беседки для отдыха, баня и работает коптильня, где могут приготовить ваш улов. Снасти дают в аренду.
Кто водится: щука, карась, форель, карп, белый амур, толстолобик, нельма, линь.
Сколько стоит: первый и второй пруд — рыбалка — 500 рублей в день. Выловленная рыба оплачивается по тарифу — от 300 до 650 рублей за кило. Третий пруд (только форель) — 2500 рублей, входит 10 килограммов форели.
Как добраться: машине из города по Рябовскому шоссе, по Дороге жизни, через Всеволожск до поселка Проба. Затем свернуть по указателю на Лепсари.
Как не стать браконьером
В период нереста некоторые виды рыб ловить запрещено. В основном это касается ловли судака, леща и щуки.
Весной
Запреты на Финском заливе.
— С 20 мая по 30 июня — нельзя ловить судака и леща.
— От распаления льда по 15 июня — запрещена добыча в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино.
— От распаления льда по 30 июня нельзя рыбачить на озере Тихом и в протоке, который соединяет его с рекой Россонь. А также — в озере Липовском и в протоке, который соединяет его с Финским заливом.
Запреты на Ладожском озере и бассейнах впадающих в него рек.
— От распаления льда по 15 июня — запрещена добыча судака и леща.
— От распаления льда по 31 мая — запрещена ловля щуки.
— С 20 апреля по 1 ноября — практически нельзя рыбачить в протоке между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви. Разрешается добыча рыбы только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом, у рыбака должно быть не более двух крючков.
— От распаления льда до 20 июня — запрещено рыбачить в северной части Ладожского озера в шхерных районах.
— От распаления льда до 15 июня — запрещено ловить рыбу в водных объектах рыбохозяйственного значения в природном парке «Валаамский архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах.
— От распаления льда до 20 июня — нельзя рыбачить на озере Янисъярви.
Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и
— В реках — от распаления льда до 20 мая — запрещена добыча щуки.
— В Нарвском водохранилище — от распаления льда до 15 мая — также запрещено ловить щуку.
— В остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — от распаления льда до 31 мая — также не стоит ловить щуку.
Кроме того, во всех объектах до 15 июня запрещена добыча судака, леща и хариуса, а до 15 июля — раков.
Осенью
Запреты в Ладожском озере и бассейнах впадающих в него рек.
Кого нельзя ловить:
Лосось озерный, кумжа (форель), сиг волховский, ладожская нерпа.
Когда нельзя ловить:
— С 1 сентября до 15 ноября запрещена любая ловля в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сулла.
— 15 октября по 31 декабря — в реке Тула (Лужма), а также озере Тулос перед истоком реки Тула (Лужма) можно ловить рыбу только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом у рыбака должно быть не более двух крючков.
— С 1 сентября до 31 октября — запрещена любая рыбалка на расстоянии до двух километров вокруг островов Коневец, Хейнясенма, Меккерике, Палисаари, Муносаари, Баевые, а также островов, входящих в состав комплексного природного заказника «Западный архипелаг» (Рахмансаари, Верккосаари, Воссинойсаари, Ялаянсаари, Ситтулусто).
— С 1 сентября до того, как встанет лед — на расстоянии до километра вокруг природного парка «Валаамский архипелаг» запрещено ловить всеми способами, кроме одной поплавочной или донной удочки с берега. При этом у рыбака должно быть не более двух крючков. Исключение — участки, предоставленные для организации любительского и спортивного рыболовства.
— с 15 октября до того, как встанет лед — запрещено ловить всеми способами в системе заливов Уксунлахти и Лункуланлахти, ограниченной на западе проливом между полуостровом Уксалонпя и островом Лункулансаари по линии: мыс Часовенский — мыс Туллиниеми.
Реки Петербурга и Ленобласти.
Кого нельзя ловить:
Осетр атлантический, озерная форель, кумжа (форель), лосось атлантический (семга) (за исключением лосося в реке Нарва на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства).
Когда нельзя ловить:
— С 1 октября по 30 ноября в Неве от устья вверх по течению до поселка Рыбацкое запрещена рыбалка со спиннингом.
— С 1 октября по 15 ноября запрещена рыбалка со спиннингом в Неве от места, где в нее впадает река Мга до поселка Марьино.
— С 1 октября по 30 ноября запрещена рыбалка со спиннингом на реке Луга. А именно, на участке от поселка Лесобиржа до пересечения с железной дорогой в районе поселка Толмачево.
— С 1 октября по 30 ноября запрещена рыбалка со спиннингом на реке Свирь от ее устья до 500-метровой запретной зоны
Сколько рыбы можно выловить (в сутки на рыбака)
С 30 июня 2017 года вступили в силу новые правила рыбной ловли. По популярным видам рыб определены суточные предельно допустимые лимиты ловли. Для нашего региона они практически едины, с некоторыми особенностями.
Финский залив
По пять килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков. Остальной рыбы — в сумме не более десяти килограмм, или только одну рыбу тяжелее этой массы.
Ладожское озеро и впадающие в него бассейны
По пять килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков и пять сигов. Остальной рыбы — не более десяти килограмм, или только одну рыбу, которая тяжелее этой массы.
Петербург и Ленобласть
По пять килограммов леща и щуки, пять судаков, 50 грамм мотыля. Остальных видов водных биоресурсов (ВБР) — десять килограммов или один экземпляр более десяти кило.
Новгородская область
Пять судаков, пять кило щуки и десять килограмм остальных ВБР, либо один экземпляр тяжелее 10 килограммов.
Как штрафуют
Нарушение правил рыболовства регламентируется Кодексом об административных правонарушениях. Наказание — административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией судна и других орудий ловли.
В особых случаях дело может перерасти в уголовное. Тогда грозит штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
На заметку
С подробной информацией о нерестовых запретах можно ознакомиться на сайте
Что приготовить
Из щуки
Щучье мясо сухое, поэтому его чаще всего едят в молотом виде со специями или же фаршируют рыбину целиком.
Котлеты.
— Хлебный мякиш (150 гр.) залить сливками 15−20% жирности (150 мл.) и оставить на 10 минут.
— Прокрутить через мясорубку филе щуки (900 гр.).
— Прокрутить получившийся фарш еще раз, добавив размоченный в сливках хлеб и лук (1 шт.).
— В фарш добавить 2−3 яйца, посолить, поперчить.
— Сформировать котлетки, в середину положить немного сливочного масла, чтобы не были сухими.
— Обвалять в муке.
— Жарить до золотистой корочки (2−3 минуты с каждой стороны).
Из леща
Лещ одна из самых костлявых рыб. Но из него получается прекрасная уха.
Уха.
— Отварить леща: хвост, голову, плавники хребет — в двух литрах воды. Около 20 минут.
— Процедить бульон, чтобы убрать все мелкие косточки, которые могли там остаться.
— Положить в бульон картофель, порезанный кубиками (3 штуки).
— Пока он варится, пассировать на растительном масле одну морковь и одну среднюю луковицу, а также по корню петрушки и сельдерея. Посолить, поперчить.
— Добавить овощи в рыбный бульон, варить еще 15 минут.
— В конце добавить кусочки филе леща, лавровый лист и зелень.
Из судака
Достаточно постная и не костлявая рыба. Пользуется у хозяюшек заслуженной популярностью. Они ее и жарят, и запекают, и тушат. Вот, например:
Судак в кляре.
— Чистим рыбу и делаем филе: срезать голову и плавники, хвост, надрезать брюшко, аккуратно срезать филейные части.
— Натереть филе специями, солью, перцем, оставить минут на 15.
— Взбить два яйца, добавить специй. Затем добавить полстакана воды и три столовых ложки муки. Снова взбить до однородной массы.
— Обмакнуть кусочки рыбы в кляр, жарить в масле на разогретой сковороде до образования корочки с каждой стороны.
Из окуня
Его мясо достаточно мягкое и сочное, при этом нежирное. Подходит для приготовления любых блюд. А еще его очень любят коптить.
Окунь, запеченный в фольге.
— Рыбу промыть, очистить от внутренностей, обрезать хвост и плавники, снять чешую.
— Очищенного окуня тщательно натереть солью снаружи и внутри, посыпать каждую сторону приправой для рыбы, оставить на 10 минут.
— Лук (1 штука) нарезать полукольцами, вложить в брюшко окуня.
— Выложить рыбу на фольгу, смазываем с двух сторон растительным маслом.
— Завернуть окуня в фольгу. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов 20 минут.
— Развернуть в фольгу и поставить в духовку еще на 5−7 минут.
Словарик рыбака
Английская донка — фидер — снасть с кормушкой. Она рассчитана на ловлю со дна и дальние забросы.
Аттрактант — ароматическое вещество, которое добавляют в прикормку для активизации клева.
Блесна — специальная приманка для рыбы, используется при ловле спиннингом. Бывают большие и малые.
Безынерционная катушка — ее барабан не вращается. Леска сходит через торцевой край шпульки.
Вертлюжок — специальное соединительное приспособление, облегчающее вращение отдельных частей снасти.
Воблеры — искусственные приманки, имитирующие движение рыбы.
Вываживание — действия, которые совершает рыбак, чтобы вытащить из воды рыбу, попавшуюся на крючок.
Глубиномер — приспособление для определения глубины водоема на месте лова.
Грузила — свинцовые дробинки. Правильно подобранные, они удерживают у дна насадку и быстро погружают ее.
Донка — снасть для ловли со дна.
Живец — маленькая живая рыбка. Ловля «на живца» — ее насаживают на крючок, чтобы поймать крупную хищную рыбу, например, щуку.
Зевник — Пружина для фиксации пасти рыбы в открытом состоянии. Так можно безопасно извлечь приманку.
Квок — Приспособление для привлечения сома. Используется при ловле донной снастью с лодки.
Кормушка — приспособление для прикормки рыбы.
Малек — маленькая рыбка, недавно образовавшаяся из икры.
Мормышка — небольшая искусственная приманка, представляющая собой грузило, отлитое вместе с крючком.
Мотыль — личинка
Нахлыст — способ лова рыбы. Специальным удилищем с плетеным шнуром приманку без грузила забрасывают на поверхность воды.
Опарыш — личинка синей мясной мухи.
Оснастка — часть лески от крючка, до поплавка.
Отцеп -приспособление для освобождения зацепленных крючков, блесен.
Планктон — совокупность организмов, населяющих толщу воды.
Подсак (подсачек) — сачок, который используют для извлечения крупной рыбы из воды.
Подсечка — когда рыбак резко тянет удочку при поклевке и так фиксирует рыбу на крючке.
Поплавок — часть оснастки. Дает знать о поклевке рыбы.
Привада — привлечение рыбы с помощью корма в течение нескольких дней в одно и то же время в одном месте.
Прикормка — смесь (состав) для приманки рыбы к конкретному месту лова.
Садок — его погружают в воду и хранят в нем живую рыбу.
Спиннер — вращающаяся блесна.
Спиннинг — рыболовная снасть, состоящая из удилища и катушки с леской для заброса искусственной приманки.
Тройник — крючок с тремя поддевами.
Троллинг — способ отвесной ловли спиннинговой снастью с помощью блесны или мертвой рыбки.
Экстрактор — приспособление для извлечения крючка из пасти хищной рыбы.
Идем за покупками
Полезные магазины для рыбаков.
Сеть магазинов и
Адреса на сайте: profish.ru.
Сайт: raffa.ru.
Магазин спортивной техники Motomarine.
Адреса: пр. Народного ополчения, 10; Савушкина, 141.
Сайт: motomarine.ru.
Сайт: profisnast.ru.
Сайт: www.quickfish.ru.
«Лавка рыбака».
Адрес: Лесной пр., 37.
Сайт: fishingstore.ru (интернет-магазин).
Сеть магазинов и
Адреса на сайте: lovisnami.ru.
Сайт: efih.ru.
Сайт:
«Путина».
Адреса: Лесной пр., Лесной пр., 26 Сайт: www.putina-spb.ru.
«Оружейный двор».
Адреса: ул. Маршала Говорова, 31; пр. Народного ополчения, 22 Сайт: www.ordvor.com.
Магазин Fishelandia.
Адрес: ул. Народная, 3.
Сайт: fishelandia.ru (интернет-магазин).
«Фишемания».
Адрес: Лесной пр., 49.
Сайт: fishemania.ru (интернет-магазин).
Сеть магазинов «Рыболовный центр».
Адреса: Лесной пр., 15, Лесной пр., 2; пр. Народного ополчения, 10; пр. Просвещения, 15.
«Территория рыбалки».
Адреса: Лесной пр., Лесной пр., 503, корп. 1.
Сайт:
Что взять с собой на рыбалку
— Снасти — в зависимости от того, кого и где собираетесь ловить: поплавочная удочка, спиннинг, фидер, нахлыстовые снасти.
— Подставки под удилища.
— Ящик с «драгоценностями»: леска, крючки, поплавки, грузила, катушки, кормушки, воблеры, блесны, экстрактор и так далее.
— Приманка: черви и опарыши -это универсально. Если вы едете на озеро, берите с собой кукурузу, манку, перловку. Сухие мушки нужны для рыбалки нахлыстом. Речной хищник клюнет на мотыля, жука, мертвую маленькую рыбку и блесну.
— Прикормка. Она поможет создать «след», по которому к вам придет рыба. Ее можно купить в магазине, но уважающий себя рыбак должен уметь приготовить ее самостоятельно. Берем с собой «базу» — сухари, каши, отруби, зерна конопли. Покупаем ароматизаторы — вот они лучше пусть будут фирменными. Не забудьте взять ведро или иную емкость, в которой будете смешивать прикорм.
— Подсак. Чтобы не упустить крупную добычу уже после вываживания. Одним крючком крупную рыбину вытащить сложно, а для новичка нереально.
— Садок, чтобы было, куда складывать улов, и термосумка, если вам предстоит долгая дорога и вы хотите довезти рыбу свежей.
— Складной стул — не обязательно, но комфортней, чем провести весь день на ногах.
— Рыболовный костюм и
— Средства от укуса насекомых, нож, спички, запас продуктов и воды.