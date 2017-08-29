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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Справочник петербургского рыболова: кто водится в местных реках и озерах

Где порыбачить бесплатно, а где — за деньги.

Рыбачим бесплатно

Рощинское озеро

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Кто водится: окунь, плотва, щука, лещ, налим, карась, линь.

На что ловят: поплавочная удочка, спиннинг.

Как добраться: на электричке до станции «Отрадное», затем пешком. Либо на автомобиле через Торфяное или Красноармейское.

Вуокса

Кто водится: щука, лосось, форель, судак, язь, голавль, сиг.

На что ловят: спиннинг, нахлыст, фидер.

Как добраться: на машине или электричке до станций «Синево» или «Приозерск».

Финский залив

Финский залив

Кто водится: Корюшка, окунь, судак, плотва, лещ, густера, ерш, голавль, карась, сырть, щука, кумжа, лосось, форель, минога, ряпушка.

На что ловят: донные удочки, поплавочные удочки, спиннинг, фидер.

Как добраться: сначала выбрать нужное место. Рыбаки облюбовали районы Приморска, Выборга, северную и южную дамбы. Туда можно доехать на маршрутках или машине.

Зеркальное озеро

Кто водится: плотва, лещ, окунь, ерш, судак, налим, щука.

На что ловят: спиннинг, бортовые и донные удочки, фидер.

Как добраться: на машине по Приморскому шоссе до поселка Зеленая Роща, далее — поворот направо на станцию «Яппиля». Или же на электричке до этой станции.

Ладожское озеро

Кто водится: самое опасное озеро региона одновременно и одно из самых щедрых на рыбу — здесь их свыше 50 видов: щука, судак, окунь, плотва, голавль, угорь, язь, ерш, сиг, хариус и так далее.

Как ловят: чаще всего с лодки — бортовой удочкой. С берег закидывают фидер, спиннинг, троллинг, поплавочную удочку.

Как добраться: если хотите рыбачить с лодки, стоит доехать до Коккорево, там удобный сход в воду. Щуку и судака можно найти у станции «Петрокрепость», деревня Кошкино.

Свирь

Кто водится: сом, красноперка, щука, окунь, лещ, плотва, судак, язь, щука, налим, густера, хариус, жерех, чехонь.

Как ловят: опытные рыболовы предпочитают лодку. С берега — спиннинг, троллинг, фидер.

Как добраться: До Волхова, затем по железной дороге до «Паши» или на машине по трассе Р-21.

Высокинское озеро

Кто водится: окунь, ерш, плотва, сиг, щука, лещ, налим, вьюн, судак.

Как ловят: на донку, бортовую удочку, кружки, спиннинг, поплавочную удочку.

Как добраться: лучше на машине — по Приморскому шоссе к южной части озера. Или по железно дороге от Зеленогорска до «Ермилово». Потом пешком.

Волхов

Кто водится: щука, судак, сом, язь, голавль.

Как ловят: лучше всего с лодки донной удочкой, на берегу можно поставить фидеры.

Как добраться: на машине до Новгородской области, ориентир станция «Волхов мост». Или же на поезде до нее же.

Озеро Хепоярви

Кто водится: плотва, окунь, мелкий ерш, лещ, щука.

Как ловят: поплавочная удочка, донки, жерлицы, спиннинг, кружки. Можно с берега, можно с лодки.

Как добраться: на машине в сторону Токсово до поворота на СНТ «Экология», затем пешком. На электричке до станции «Кавголово». Потом тоже пешком.

Рыбачим платно

Озеро Монетка

Здесь расположена турбаза «Рыбацкий хутор». При этом рыбаки говорят: на озере все-таки настоящая рыбалка, а не бездумное вытаскивание рыбы. Монетка — пионер платной рыбалки, в таком статусе оно находится более двенадцати лет. Сюда приезжают за трофеями фанаты карпов. А выловленную рыбу вам сразу могут приготовить. Кроме собственно рыбалки здесь есть подводная охота, канатная дорога, коттеджи, гостиница и аренда снастей.

Кто водится: окунь, щука, плотва, подлещик, сиг, осетр, форель, карп.

Как добраться: на машине из города по Выборгскому шоссе до поворота на Первомайское, оттуда еще два километра.

Сколько стоит: 350−1200 рублей за пойманный килограмм, в зависимости от вида рыбы. Самый дорогой — осетр.

Тихая Заводь

Зона отдыха расположена на 76-м километре «Скандинавии». Искусственный водоем активно населяют рыбой, так что клюет она весьма активно. Особенность ловли связана с большими глубинами озера (до 30 метров). Ловля карпа и форели здесь практикуется на поплавочную снасть (наживка — креветки, кукуруза). Форель также клюет на спиннинг. Для отдыхающих есть коттеджи, русская баня, мини-отель, беседки, шатры и прокат снастей.

Кто водится: окунь, лещ, плотва, форель, карп, сиг.

Как добраться: на машине из города по Выборгскому шоссе до поворота на Первомайское, за мостом через Грязновку — поворот налево.

Сколько стоит: рыбалка — 150 рублей — час, выловленная рыба — от 350 рублей — за килограмм. Щука, окунь, плотва, карась — бесплатно.

GREENVALD Fishing

Красивое озеро в сосновом лесу недалеко от Рощино и Зеленогорска на территории парка активного отдыха GREENVALD Парк Скандинавия. Если не хочется рыбачить, здесь же 6 веревочных трасс для детей и взрослых, 150-метровый троллей через озеро, аттракцион свободного падения и скалодром, коттеджи, ресторан, баня.

Кто водится: радужная форель, карп, щука, окунь.

Сколько стоит: в зависимости от тарифа. Например, 250 рублей час или 750 рублей в день плюс стоимость улова. За карпа, например, 350 рублей — кило. Или «все включено» — улов до 5 кг форели или 10 кг. карпа без дополнительной оплаты. Это стоит 2500 рублей — в день. Поплавочные удочки, спиннинги, подсачеки — все необходимое для рыбалки — дают бесплатно.

Как добраться: на машине по «Скандинавии» до Симагино или Ильичево, затем поворот на Рощино. На маршрутке № 675 или 600 от метро «Парнас» до развилки Выборгское шоссе-Зеленогорск, затем пешком.

Лепсари

Три небольших пруда во Всеволожском районе — совсем рядом с Петербургом. Пруды постоянно зарыбляются, так что клюет активно. Правда, лучше уточнять в официальной группе рыбалки — потому что сейчас, например, вода слишком теплая для хорошего улова. Есть удобные мостики для рыбалки, беседки для отдыха, баня и работает коптильня, где могут приготовить ваш улов. Снасти дают в аренду.

Кто водится: щука, карась, форель, карп, белый амур, толстолобик, нельма, линь.

Сколько стоит: первый и второй пруд — рыбалка — 500 рублей в день. Выловленная рыба оплачивается по тарифу — от 300 до 650 рублей за кило. Третий пруд (только форель) — 2500 рублей, входит 10 килограммов форели.

Как добраться: машине из города по Рябовскому шоссе, по Дороге жизни, через Всеволожск до поселка Проба. Затем свернуть по указателю на Лепсари.

Как не стать браконьером

В период нереста некоторые виды рыб ловить запрещено. В основном это касается ловли судака, леща и щуки. Кое-где запрещен вылов раков, хариуса и жереха.

Весной

Запреты на Финском заливе.

— С 20 мая по 30 июня — нельзя ловить судака и леща.

— От распаления льда по 15 июня — запрещена добыча в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино.

— От распаления льда по 30 июня нельзя рыбачить на озере Тихом и в протоке, который соединяет его с рекой Россонь. А также — в озере Липовском и в протоке, который соединяет его с Финским заливом.

Запреты на Ладожском озере и бассейнах впадающих в него рек.

— От распаления льда по 15 июня — запрещена добыча судака и леща.

— От распаления льда по 31 мая — запрещена ловля щуки.

— С 20 апреля по 1 ноября — практически нельзя рыбачить в протоке между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви. Разрешается добыча рыбы только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом, у рыбака должно быть не более двух крючков.

— От распаления льда до 20 июня — запрещено рыбачить в северной части Ладожского озера в шхерных районах.

— От распаления льда до 15 июня — запрещено ловить рыбу в водных объектах рыбохозяйственного значения в природном парке «Валаамский архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах.

— От распаления льда до 20 июня — нельзя рыбачить на озере Янисъярви.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

— В реках — от распаления льда до 20 мая — запрещена добыча щуки.

— В Нарвском водохранилище — от распаления льда до 15 мая — также запрещено ловить щуку.

— В остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — от распаления льда до 31 мая — также не стоит ловить щуку.

Кроме того, во всех объектах до 15 июня запрещена добыча судака, леща и хариуса, а до 15 июля — раков.

Осенью

Запреты в Ладожском озере и бассейнах впадающих в него рек.

Кого нельзя ловить:

Лосось озерный, кумжа (форель), сиг волховский, ладожская нерпа.

Когда нельзя ловить:

— С 1 сентября до 15 ноября запрещена любая ловля в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сулла.

— 15 октября по 31 декабря — в реке Тула (Лужма), а также озере Тулос перед истоком реки Тула (Лужма) можно ловить рыбу только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом у рыбака должно быть не более двух крючков.

— С 1 сентября до 31 октября — запрещена любая рыбалка на расстоянии до двух километров вокруг островов Коневец, Хейнясенма, Меккерике, Палисаари, Муносаари, Баевые, а также островов, входящих в состав комплексного природного заказника «Западный архипелаг» (Рахмансаари, Верккосаари, Воссинойсаари, Ялаянсаари, Ситтулусто).

— С 1 сентября до того, как встанет лед — на расстоянии до километра вокруг природного парка «Валаамский архипелаг» запрещено ловить всеми способами, кроме одной поплавочной или донной удочки с берега. При этом у рыбака должно быть не более двух крючков. Исключение — участки, предоставленные для организации любительского и спортивного рыболовства.

— с 15 октября до того, как встанет лед — запрещено ловить всеми способами в системе заливов Уксунлахти и Лункуланлахти, ограниченной на западе проливом между полуостровом Уксалонпя и островом Лункулансаари по линии: мыс Часовенский — мыс Туллиниеми.

Реки Петербурга и Ленобласти.

Кого нельзя ловить:

Осетр атлантический, озерная форель, кумжа (форель), лосось атлантический (семга) (за исключением лосося в реке Нарва на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства).

Когда нельзя ловить:

— С 1 октября по 30 ноября в Неве от устья вверх по течению до поселка Рыбацкое запрещена рыбалка со спиннингом.

— С 1 октября по 15 ноября запрещена рыбалка со спиннингом в Неве от места, где в нее впадает река Мга до поселка Марьино.

— С 1 октября по 30 ноября запрещена рыбалка со спиннингом на реке Луга. А именно, на участке от поселка Лесобиржа до пересечения с железной дорогой в районе поселка Толмачево.

— С 1 октября по 30 ноября запрещена рыбалка со спиннингом на реке Свирь от ее устья до 500-метровой запретной зоны Нижне-Свирской ГЭС.

Сколько рыбы можно выловить (в сутки на рыбака)

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Как поймать судака на Неве, не преступив новые правила рыболовства

С 30 июня 2017 года вступили в силу новые правила рыбной ловли. По популярным видам рыб определены суточные предельно допустимые лимиты ловли. Для нашего региона они практически едины, с некоторыми особенностями.

Финский залив

По пять килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков. Остальной рыбы — в сумме не более десяти килограмм, или только одну рыбу тяжелее этой массы.

Ладожское озеро и впадающие в него бассейны

По пять килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков и пять сигов. Остальной рыбы — не более десяти килограмм, или только одну рыбу, которая тяжелее этой массы.

Петербург и Ленобласть

По пять килограммов леща и щуки, пять судаков, 50 грамм мотыля. Остальных видов водных биоресурсов (ВБР) — десять килограммов или один экземпляр более десяти кило.

Новгородская область

Пять судаков, пять кило щуки и десять килограмм остальных ВБР, либо один экземпляр тяжелее 10 килограммов.

Как штрафуют

Нарушение правил рыболовства регламентируется Кодексом об административных правонарушениях. Наказание — административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией судна и других орудий ловли.

В особых случаях дело может перерасти в уголовное. Тогда грозит штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

На заметку

Источник: AFP 2017

С подробной информацией о нерестовых запретах можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства» или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: (812) 498−89−91.

Что приготовить

Из щуки

Щучье мясо сухое, поэтому его чаще всего едят в молотом виде со специями или же фаршируют рыбину целиком.

Котлеты.

— Хлебный мякиш (150 гр.) залить сливками 15−20% жирности (150 мл.) и оставить на 10 минут.

— Прокрутить через мясорубку филе щуки (900 гр.).

— Прокрутить получившийся фарш еще раз, добавив размоченный в сливках хлеб и лук (1 шт.).

— В фарш добавить 2−3 яйца, посолить, поперчить.

— Сформировать котлетки, в середину положить немного сливочного масла, чтобы не были сухими.

— Обвалять в муке.

— Жарить до золотистой корочки (2−3 минуты с каждой стороны).

Из леща

Лещ одна из самых костлявых рыб. Но из него получается прекрасная уха.

Уха.

— Отварить леща: хвост, голову, плавники хребет — в двух литрах воды. Около 20 минут.

— Процедить бульон, чтобы убрать все мелкие косточки, которые могли там остаться.

— Положить в бульон картофель, порезанный кубиками (3 штуки).

— Пока он варится, пассировать на растительном масле одну морковь и одну среднюю луковицу, а также по корню петрушки и сельдерея. Посолить, поперчить.

— Добавить овощи в рыбный бульон, варить еще 15 минут.

— В конце добавить кусочки филе леща, лавровый лист и зелень.

Из судака

Достаточно постная и не костлявая рыба. Пользуется у хозяюшек заслуженной популярностью. Они ее и жарят, и запекают, и тушат. Вот, например:

Судак в кляре.

— Чистим рыбу и делаем филе: срезать голову и плавники, хвост, надрезать брюшко, аккуратно срезать филейные части.

— Натереть филе специями, солью, перцем, оставить минут на 15.

— Взбить два яйца, добавить специй. Затем добавить полстакана воды и три столовых ложки муки. Снова взбить до однородной массы.

— Обмакнуть кусочки рыбы в кляр, жарить в масле на разогретой сковороде до образования корочки с каждой стороны.

Из окуня

Его мясо достаточно мягкое и сочное, при этом нежирное. Подходит для приготовления любых блюд. А еще его очень любят коптить.

Окунь, запеченный в фольге.

— Рыбу промыть, очистить от внутренностей, обрезать хвост и плавники, снять чешую.

— Очищенного окуня тщательно натереть солью снаружи и внутри, посыпать каждую сторону приправой для рыбы, оставить на 10 минут.

— Лук (1 штука) нарезать полукольцами, вложить в брюшко окуня.

— Выложить рыбу на фольгу, смазываем с двух сторон растительным маслом.

— Завернуть окуня в фольгу. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов 20 минут.

— Развернуть в фольгу и поставить в духовку еще на 5−7 минут.

Словарик рыбака

Английская донка — фидер — снасть с кормушкой. Она рассчитана на ловлю со дна и дальние забросы.

Аттрактант — ароматическое вещество, которое добавляют в прикормку для активизации клева.

Блесна — специальная приманка для рыбы, используется при ловле спиннингом. Бывают большие и малые.

Безынерционная катушка — ее барабан не вращается. Леска сходит через торцевой край шпульки.

Вертлюжок — специальное соединительное приспособление, облегчающее вращение отдельных частей снасти.

Воблеры — искусственные приманки, имитирующие движение рыбы.

Вываживание — действия, которые совершает рыбак, чтобы вытащить из воды рыбу, попавшуюся на крючок.

Глубиномер — приспособление для определения глубины водоема на месте лова.

Грузила — свинцовые дробинки. Правильно подобранные, они удерживают у дна насадку и быстро погружают ее.

Донка — снасть для ловли со дна.

Живец — маленькая живая рыбка. Ловля «на живца» — ее насаживают на крючок, чтобы поймать крупную хищную рыбу, например, щуку.

Зевник — Пружина для фиксации пасти рыбы в открытом состоянии. Так можно безопасно извлечь приманку.

Квок — Приспособление для привлечения сома. Используется при ловле донной снастью с лодки.

Кормушка — приспособление для прикормки рыбы.

Малек — маленькая рыбка, недавно образовавшаяся из икры.

Мормышка — небольшая искусственная приманка, представляющая собой грузило, отлитое вместе с крючком.

Мотыль — личинка комара-дергуна. Живет на илистом дне водоема. Используется в качестве живой приманки.

Нахлыст — способ лова рыбы. Специальным удилищем с плетеным шнуром приманку без грузила забрасывают на поверхность воды.

Опарыш — личинка синей мясной мухи.

Оснастка — часть лески от крючка, до поплавка.

Отцеп -приспособление для освобождения зацепленных крючков, блесен.

Планктон — совокупность организмов, населяющих толщу воды.

Подсак (подсачек) — сачок, который используют для извлечения крупной рыбы из воды.

Подсечка — когда рыбак резко тянет удочку при поклевке и так фиксирует рыбу на крючке.

Поплавок — часть оснастки. Дает знать о поклевке рыбы.

Привада — привлечение рыбы с помощью корма в течение нескольких дней в одно и то же время в одном месте.

Прикормка — смесь (состав) для приманки рыбы к конкретному месту лова.

Садок — его погружают в воду и хранят в нем живую рыбу.

Спиннер — вращающаяся блесна.

Спиннинг — рыболовная снасть, состоящая из удилища и катушки с леской для заброса искусственной приманки.

Тройник — крючок с тремя поддевами.

Троллинг — способ отвесной ловли спиннинговой снастью с помощью блесны или мертвой рыбки.

Экстрактор — приспособление для извлечения крючка из пасти хищной рыбы.

Идем за покупками

Полезные магазины для рыбаков.

Сеть магазинов и интернет-магазин «Рыболов Профи».

Адреса на сайте: profish.ru.

Интернет-магазин RAFFA.RU.

Сайт: raffa.ru.

Магазин спортивной техники Motomarine.

Адреса: пр. Народного ополчения, 10; Савушкина, 141.

Сайт: motomarine.ru.

Интернет-магазин «Профиснасть».

Сайт: profisnast.ru.

Интернет-магазин Quickfish.

Сайт: www.quickfish.ru.

«Лавка рыбака».

Адрес: Лесной пр., 37.

Сайт: fishingstore.ru (интернет-магазин).

Сеть магазинов и интернет-магазин «РыбачОК».

Адреса на сайте: lovisnami.ru.

Интернет-магазин Efish.ru.

Сайт: efih.ru.

Интернет-магазин Spinning-sport.

Сайт: spinning-sport.ru.

«Путина».

Адреса: Лесной пр., Лесной пр., 26 Сайт: www.putina-spb.ru.

«Оружейный двор».

Адреса: ул. Маршала Говорова, 31; пр. Народного ополчения, 22 Сайт: www.ordvor.com.

Интернет-магазин «Снасть и страсть» Сайт: www.ssspb.com.

Магазин Fishelandia.

Адрес: ул. Народная, 3.

Сайт: fishelandia.ru (интернет-магазин).

«Фишемания».

Адрес: Лесной пр., 49.

Сайт: fishemania.ru (интернет-магазин).

Сеть магазинов «Рыболовный центр».

Адреса: Лесной пр., 15, Лесной пр., 2; пр. Народного ополчения, 10; пр. Просвещения, 15.

«Территория рыбалки».

Адреса: Лесной пр., Лесной пр., 503, корп. 1.

Сайт: freeway-market.ru (интернет магазин).

Что взять с собой на рыбалку

— Снасти — в зависимости от того, кого и где собираетесь ловить: поплавочная удочка, спиннинг, фидер, нахлыстовые снасти.

— Подставки под удилища.

— Ящик с «драгоценностями»: леска, крючки, поплавки, грузила, катушки, кормушки, воблеры, блесны, экстрактор и так далее.

— Приманка: черви и опарыши -это универсально. Если вы едете на озеро, берите с собой кукурузу, манку, перловку. Сухие мушки нужны для рыбалки нахлыстом. Речной хищник клюнет на мотыля, жука, мертвую маленькую рыбку и блесну.

— Прикормка. Она поможет создать «след», по которому к вам придет рыба. Ее можно купить в магазине, но уважающий себя рыбак должен уметь приготовить ее самостоятельно. Берем с собой «базу» — сухари, каши, отруби, зерна конопли. Покупаем ароматизаторы — вот они лучше пусть будут фирменными. Не забудьте взять ведро или иную емкость, в которой будете смешивать прикорм.

— Подсак. Чтобы не упустить крупную добычу уже после вываживания. Одним крючком крупную рыбину вытащить сложно, а для новичка нереально.

— Садок, чтобы было, куда складывать улов, и термосумка, если вам предстоит долгая дорога и вы хотите довезти рыбу свежей.

— Складной стул — не обязательно, но комфортней, чем провести весь день на ногах.

— Рыболовный костюм и сапоги-болотоходы, а также головной убор.

— Средства от укуса насекомых, нож, спички, запас продуктов и воды.

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