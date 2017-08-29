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10:41 (мск), источник: Вести Приморье

Еще шесть знаков туристской навигации появились в Приморье

Туристы, находясь в центре Владивостока, теперь могут узнать расположение таких объектов, как мемориальный дом-музей Суханова, Корабельная Набережная, Набережная Цесаревича, музей города, драматический театр имени Горького, а также дом-музей Арсеньева.

Туристско-информационный центр Приморского края в понедельник, 28 августа, установил две группы информационных указателей в центре Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили сотрудники ТИЦ, одну группу знаков можно увидеть в районе дома-музея Арсеньева, а другая появилась выше арки Цесаревича на улице Светланской.

«Ориентируясь по новым информационным щитам, содержащим текст на русском и английском языках, туристы, находясь в центре Владивостока, теперь могут узнать расположение таких объектов, как мемориальный дом-музей Суханова, Корабельная Набережная, Набережная Цесаревича, музей города, драматический театр имени Горького, а также дом-музей Арсеньева», — рассказали в ТИЦ Приморья.

Отметим, в ближайшее время во Владивостоке установят еще почти два десятка знаков, которые помогут путешественникам выбрать верный маршрут в направлении музея «Владивостокская крепость», Спортивной Набережной, Театра молодежи, Приморской филармонии, фуникулера, Пушкинского театра и других.

Кроме того, русско-английские указатели появятся и в других популярных у туристов районах Приморья. Пять знаков будут информировать гостей региона о расположении достопримечательностей в Хасанском районе, еще пять — в Пограничном. По словам сотрудников ТИЦ Приморья, информационные щиты для этих территорий уже согласованы с администрациями районов и в ближайшее время появятся на улицах населенных пунктов.

«Установка знаков туристской навигации по краю — это часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей в нашем регионе. Ведь одна из главных составляющих хорошего отдыха — благоприятная информационная среда. Важно, чтобы туристы, находясь во Владивостоке и других территориях, могли ориентироваться в любой части города и без труда находить самые интересные и красивые места турпоказа», — подчеркнул директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.

Напомним, в первой половине этого года во Владивостоке появились 11 новых знаков. Они расположились в районе центральной площади, отеля Хендэ и поворота на Золотой мост со стороны улицы Суханова.

Первые же 12 информационных указателей были установлены в центральной части Владивостока еще в 2016 году. Их можно увидеть возле железнодорожного и морского вокзалов, на Алеутской и Светланской, на Корабельной и Спортивной набережных Владивостока, около видовой на сопке «Орлиное гнездо», на острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости — Ворошиловской батареи и музея «Владивостокская крепость».

Всего, по информации туристско-информационного центра Приморья, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.

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