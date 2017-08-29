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10:32 (мск), источник: Интерфакс

Энтеровирусная инфекция обнаружена в десяти детсадах Нижнего Тагила

29 августа. Interfax-Russia.ru — Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Нижнем Тагиле выше средних показателей по Свердловской области в два раза, сообщает пресс-служба администрации города.

«Если в июле было зарегистрировано 60 случаев обращений с подозрением на энтеровирусные инфекции, то в августе их число увеличилось до 112», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Нижнего Тагила по эпидемиологическому надзору Ольги Котовой.

Отмечается, что причиной роста заболеваемости также мог стать вирус Коксаки.

«Эпидемиологи не исключают завоза высококонтагиозного заболевания. На сегодняшний день зафиксировано четыре случая обнаружения вируса у туристов после возвращения из Турции», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации, среди заболевших энтеровирусной инфекцией в городе 70% детей. Так, случаи заражения подтверждены в десяти детских садах города. В связи с этим местные власти решили ужесточить контроль за выдачей справок о состоянии здоровья перед посещением детских садов.

«Дошколят, отсутствующих в детском саду более двух дней, не будут принимать без справки от педиатра. При обнаружении двух и более случаев энтеровируса группы рекомендовано закрывать на карантин», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, специалисты управления образования совместно с представителями Роспотребнадзора проведут выборочный мониторинг организаций, осуществляющих питание в школах и детских садах, а также проверят предприятиях уличной торговли продуктами, овощные палатки, кафе быстрого питания.

Как сообщалось, вирусом Коксаки в Турции с июля заразились более 40 россиян. Роспотребнадзор ранее признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.

Туроператоры не фиксировали массовых отказов от туров в Турцию, сами туристы, отдыхающие на курортах страны, рассказывали, что узнали о вирусе из новостей после возвращения в РФ.

Роспотребнадзор сообщал, что по состоянию на 16 августа на адрес «горячей линии» поступило более 900 обращений с вопросами о Коксаки. Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

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