Энтеровирусная инфекция обнаружена в десяти детсадах Нижнего Тагила

«Если в июле было зарегистрировано 60 случаев обращений с подозрением на энтеровирусные инфекции, то в августе их число увеличилось до 112», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Нижнего Тагила по эпидемиологическому надзору Ольги Котовой.

Отмечается, что причиной роста заболеваемости также мог стать вирус Коксаки.

«Эпидемиологи не исключают завоза высококонтагиозного заболевания. На сегодняшний день зафиксировано четыре случая обнаружения вируса у туристов после возвращения из Турции», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации, среди заболевших энтеровирусной инфекцией в городе 70% детей. Так, случаи заражения подтверждены в десяти детских садах города. В связи с этим местные власти решили ужесточить контроль за выдачей справок о состоянии здоровья перед посещением детских садов.

«Дошколят, отсутствующих в детском саду более двух дней, не будут принимать без справки от педиатра. При обнаружении двух и более случаев энтеровируса группы рекомендовано закрывать на карантин», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, специалисты управления образования совместно с представителями Роспотребнадзора проведут выборочный мониторинг организаций, осуществляющих питание в школах и детских садах, а также проверят предприятиях уличной торговли продуктами, овощные палатки, кафе быстрого питания.

Как сообщалось, вирусом Коксаки в Турции с июля заразились более 40 россиян. Роспотребнадзор ранее признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.

Туроператоры не фиксировали массовых отказов от туров в Турцию, сами туристы, отдыхающие на курортах страны, рассказывали, что узнали о вирусе из новостей после возвращения в РФ.