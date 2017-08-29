Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Марк Цукерберг удивил именем новорожденной дочери
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
СМИ узнали ответ РФ на присутствие США на Украине
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция Башкирии взяла на контроль дороги около школ и детсадов

УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Госавтоинспекция Башкортостана в преддверии нового учебного года, начиная с середины июля, повсеместно проводит проверки улично-дорожной сети на безопасность возле школ и дошкольных учреждений.

Если дороги предъявляемым нормам не соответствуют, то должностным лицам и органам исполнительной власти выдаются предписания.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас дороги около более половины школ и детсадов признаны соответствующими. Ряд должностных и юридических лиц за неисполнение предписаний были привлечены к ответственности с наложением крупных штрафов.

Госавтоинспекция продолжает работу по контролю обеспечения безопасности дорожного движения около учреждений образования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
«Ъ»: газету «Красная звезда» готовят к переформатированию
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Петербург застраивают квартирами-студиями
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь