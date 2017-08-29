Госавтоинспекция Башкирии взяла на контроль дороги около школ и детсадов
УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Госавтоинспекция Башкортостана в преддверии нового учебного года, начиная с середины июля, повсеместно проводит проверки
УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Госавтоинспекция Башкортостана в преддверии нового учебного года, начиная с середины июля, повсеместно проводит проверки
Если дороги предъявляемым нормам не соответствуют, то должностным лицам и органам исполнительной власти выдаются предписания.
По информации
Госавтоинспекция продолжает работу по контролю обеспечения безопасности дорожного движения около учреждений образования.