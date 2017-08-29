Госавтоинспекция Башкирии взяла на контроль дороги около школ и детсадов

Если дороги предъявляемым нормам не соответствуют, то должностным лицам и органам исполнительной власти выдаются предписания.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас дороги около более половины школ и детсадов признаны соответствующими. Ряд должностных и юридических лиц за неисполнение предписаний были привлечены к ответственности с наложением крупных штрафов.