В волгоградском ботаническом саду в Год экологии расцвел редкий цветок

По словам ботаников, стрелиции — уникальные растения, которые в буквальном смысле этого слова, стали символом Волгоградского ботанического сада. Его сотрудники уже несколько лет выращивают Стрелицию королевскую. Это растение еще называют райской птицей, журавлем, цветком жар-птицы. Экзотическая культура широко используется в создании оригинальных букетов. Однако два года назад здесь появилась самая редкая и высокорослая Стрелиция Николая, названная в честь российского императора Николая I.

Растение передано в дар волгоградским ботаникам московским коллекционером. Величественная Стрелиция может достигать 10 метров, поэтому содержание его возможно только в высоких оранжереях. Ее огромные черешковые листья похожи на листья бананов. Но самое красивое — цветы. Они сформированы в виде лодочки длиной до 40−50 см и состоят из трех белых чашелистиков и синих лепестков. Так совпало, что именно в Год экологии Стрелиция Николая впервые зацвела в Волгоградском ботсаду.