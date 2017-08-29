Нейросеть дописала «Песнь Льда и Пламени» за Джорджа Мартина
Программист Зак Тутт (Zack Thoutt) создал нейросеть, которая предсказывает события шестой книги Джорджа Р. Р. Мартина «Ветра зимы».
Программист Зак Тутт (Zack Thoutt) создал нейросеть, которая предсказывает события шестой книги Джорджа Р. Р. Мартина «Ветра зимы».
Программа самостоятельно написала пять глав — они опубликованы на сайте GitHub. Подробнее об этом рассказывает Motherboard.
Книга «Ветра зимы» должна стать шестой и предпоследней частью саги «Песнь Льда и Пламени». Фанаты ждут публикации романа еще с 2012 года, однако Мартин недавно в своем блоге сообщил, что он надеется выпустить книгу лишь в 2018 году.
Для того, чтобы создать альтернативное продолжение серии, Зак Тутт использовал
Благодаря наличию обратной связи и способности обучаться долговременным зависимостям
Для обучения программы Тутт использовал первые пять книг саги «Песнь Льда и Пламени» — всего 5376 страниц.
Как поясняет программист, он хотел сохранить стиль повествования Джорджа Мартина — от третьего лица с точки зрения одного из героев.
Система искусственного интеллекта написала пять глав определенной длины.
Все эти теории обсуждались фанатами сериала «Игра престолов».
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По словам Тутта, нейросеть писала бы лучше, если бы для ее тренировки использовалась книга в сто раз превосходящая объем всей серии. Особенно программист отмечает стиль Мартина — описательный, со множеством прилагательных, что осложняет работу системы искусственного интеллекта.
Изначально Тутт хотел использовать для обучения и другие источники, например телевизионные сценарии, однако в итоге он отказался от этой идеи. Включение стилей сценариев сериала испортило бы исходный материал и лишь усложнило бы работу программы.
Кристина Уласович