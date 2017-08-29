31 августа в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 29 августа). 31 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 31−57, 40−50; ул. Ашхабадская, 24−46; ул. Беломорская, 80−102; ул. Васнецова, 4−8; ул. Джамбула, 15−31, 16−30; ул. Краснодонская, 23−33, 32−34; ул. Шатурская, 72−114, 135−163.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Галактионова, 14, 16а, 18; ул. Гоголя, 3а; ул. Горького, 12; ул. Касаткина, 25.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: Кедровый переулок, 1−18; Лиственный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Поперечно-Равнинная, 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул. Приволжская, 167, 169, 169а, 171, 173, 175, 176а, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 209, 213а, 215; ул. Равнинная, 55, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103; ул. Столярова, 15, 15а; ул. Чусовая, 1, 2, 4.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул. Кул Гали, 9/95; ул. Ю. Фучика, 97, 99, 101.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в ряде поселков Советского района. Электричества не будет в поселке Киндери (улицы Арская, Асылъяр, Мирсая), Малые Клыки (улицы Большая Красная, Озерная) и Нагорный (улицы Альметьевская, Динамо, Рудная).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Кировского и Советского районов Казани.