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11:06 (мск), источник: РИАЦ

Накануне нового учебного года волгоградцев ждет дождь

Синоптики обещают жителям региона кратковременные дожди в последний день лета и в начале первого осеннего месяца.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИАЦ

30 августа по области местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночь будет прохладной: +14…+19ºС, местами до +8ºС. Днем воздух прогреется до +19…+24ºС, местами +27…+32ºС.

В Волгограде в ночь с 29 на 30 августа пройдет кратковременный дождь с грозой, утром сохранится такая же погода. Днем — без осадков.

В последний день лета в районах области пройдет местами кратковременный дождь, возможны грозы с порывистым ветром. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +13…+18ºС, местами +6…+11ºС; днем +19…+24ºС, местами +27…+32ºС.

В Волгограде в этот день утром и днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха: ночью +13…+15ºС; днем +26…+28ºС.

В пятницу, 1 сентября, в Волгограде утром ожидается небольшой дождь, днем — без осадков, воздух прогреется днем до +22…+30ºС. В субботу днем будет прохладнее: +24…+29ºС, а в воскресенье +22…+24ºС.

По прогнозам синоптиков 29—31 августа в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. В отдельных районах северной половины области сохранится высокая пожароопасность.

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