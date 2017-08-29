Накануне нового учебного года волгоградцев ждет дождь

Источник: РИАЦ

30 августа по области местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночь будет прохладной: +14…+19ºС, местами до +8ºС. Днем воздух прогреется до +19…+24ºС, местами +27…+32ºС.

В Волгограде в ночь с 29 на 30 августа пройдет кратковременный дождь с грозой, утром сохранится такая же погода. Днем — без осадков.

В последний день лета в районах области пройдет местами кратковременный дождь, возможны грозы с порывистым ветром. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +13…+18ºС, местами +6…+11ºС; днем +19…+24ºС, местами +27…+32ºС.

В Волгограде в этот день утром и днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха: ночью +13…+15ºС; днем +26…+28ºС.

В пятницу, 1 сентября, в Волгограде утром ожидается небольшой дождь, днем — без осадков, воздух прогреется днем до +22…+30ºС. В субботу днем будет прохладнее: +24…+29ºС, а в воскресенье +22…+24ºС.