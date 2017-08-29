Редкую рысь сфотографировали в Можайском районе

«В рамках мониторинга флоры и фауны Подмосковья, который ведется по заказу Минэкологии, биологи сделали еще одно ценное наблюдение. Фотоловушки, установленные в Можайском районе, зафиксировали представителей сразу двух редких видов — барсука и обыкновенной рыси», — говорится в пресс-релизе.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган отметил, что ранее фиксировались лишь единичные наблюдения рыси, которая внесена в Красную книгу Московской области под первой категорией — вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В последний раз рысь видели в Ногинском районе, а фото и видео рыси на свободе существует очень мало.

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Барсук также редко встречается в Московской области, он является кандидатом на внесение в Красную книгу Подмосковья как угрожаемый вид.

Фотофиксация редких видов позволяет определять пол, возраст, состояние животного и его отличительные черты. Это помогает в дальнейшем следить за судьбой редких зверей.