Редкую рысь сфотографировали в Можайском районе
РИАМО — 29 авг. Фотоловушки министерства экологии и природопользования Московской области зафиксировали редкую рысь, занесенную в Красную книгу Подмосковья, в Можайском районе, говорится в сообщении
РИАМО — 29 авг. Фотоловушки министерства экологии и природопользования Московской области зафиксировали редкую рысь, занесенную в Красную книгу Подмосковья, в Можайском районе, говорится в сообщении
«В рамках мониторинга флоры и фауны Подмосковья, который ведется по заказу Минэкологии, биологи сделали еще одно ценное наблюдение. Фотоловушки, установленные в Можайском районе, зафиксировали представителей сразу двух редких видов — барсука и обыкновенной рыси», — говорится в
Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган отметил, что ранее фиксировались лишь единичные наблюдения рыси, которая внесена в Красную книгу Московской области под первой категорией — вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Барсук также редко встречается в Московской области, он является кандидатом на внесение в Красную книгу Подмосковья как угрожаемый вид.
Фотофиксация редких видов позволяет определять пол, возраст, состояние животного и его отличительные черты. Это помогает в дальнейшем следить за судьбой редких зверей.
Ранее экологи Подмосковья обнаружили в Лотошинском районе малого подорлика — одну из редчайших птиц Московской области, занесенную в Красные книги России и Подмосковья.