Ректора РГГУ Ивахненко сняли с поста

Источник: Агентство «Москва»

Временно исполнять его обязанности будет Александр Безбородов, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института. Ивахненко в конце мая 2015 года на своем посту сменил Ефима Пивовара.

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В 2016 году прошли массовые увольнения из РГГУ, из Института психологии имени Л.С. Выготского. Тогда заявление об уходе написал 21 сотрудник института.