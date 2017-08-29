Ректора РГГУ Ивахненко сняли с поста
Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко отстранили от руководства вузом, сообщил во вторник, 29 августа, источник «Ленты.ру» в учебном заведении.
Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко отстранили от руководства вузом, сообщил во вторник, 29 августа, источник «Ленты.ру» в учебном заведении.
Временно исполнять его обязанности будет Александр Безбородов, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор
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