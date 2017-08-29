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11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Ректора РГГУ Ивахненко сняли с поста

Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко отстранили от руководства вузом, сообщил во вторник, 29 августа, источник «Ленты.ру» в учебном заведении.

Источник: Агентство «Москва»

Временно исполнять его обязанности будет Александр Безбородов, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института. Ивахненко в конце мая 2015 года на своем посту сменил Ефима Пивовара.

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В 2016 году прошли массовые увольнения из РГГУ, из Института психологии имени Л.С. Выготского. Тогда заявление об уходе написал 21 сотрудник института.

Произошло это из-за конфликта, возникшего в конце учебного года 2015−2016 у директора Института Выготского Елены Кравцовой с Ивахненко. По данным администрации вуза, Кравцова призывала подчиненных к забастовке. Поводом для противостояния стали разногласия в вопросе организации учебного процесса, в том числе распределения нагрузок.

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