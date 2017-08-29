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11:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Для школы в «Иннокентьевском» закупают мебель и оборудование

Строительство и закупка мебели проходят одновременно.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Завершается закупка мебели и оборудования для строящейся школы в микрорайоне «Иннокентьевский». Установку планируют начать уже в ноябре, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Чтобы ускорить дату открытия новой школы, строительство и закупка мебели, оборудования, оргтехники, а также спортивного инвентаря проходят одновременно.

Для учебных кабинетов приобретены регулируемые по высоте парты, стулья, книжные шкафы, стенды для демонстрации детских работ, интерактивные доски. Для кабинетов химии, физики, биологии дополнительно приобретены комплекты электрооборудования и демонстрационные столы, для лингафонного кабинета на 13 мест — индивидуальные кабинки для учащихся, пульт управления для учителя, мультимедийный проектор. В классе технологии для девочек приобретены кухонный гарнитур, электроплита, микроволновая печь, холодильник, электрическая швейная машинка с оверлоком и др. Для мальчиков, в свою очередь, установят токарные станки по дереву и металлу, фрезерную и заточную машины.

В актовом зале будут установлена электроударная установка, цифровое пианино, синтезатор, электро- и бас-гитара, прожекторы, занавесы, моторизированный экран.

В спортивных залах установят имитатор ходьбы, тренажеры для различных групп мышц, беговая дорожка, балансировочные качели, стул-мяч для физиотерапии, реабилитационные батут и горка для ходьбы. Часть механизмов предназначена для занятий детей с ограниченными возможностями, для которых будет оборудован специальный зал.

В учреждении будет работать собственное радио и комната психологической разгрузки. Для занятий по дисциплинам «Основы безопасности и жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» в школе предусмотрен тир.

На прилегающей к зданию территории разместятся площадка для подвижных игр с песчано-гравийным покрытием. На футбольном поле будут укладывать рулонный травяной газон.

«Требования к оборудованию учебных заведений в последние годы значительно повысились. Современное здание учебного заведения определяет и его наполнение. Это новейшая аудио- и видеоаппаратура, разнообразные спортивные снаряды, многофункциональное материально-техническое оснащение помещений», — комментирует заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

Целый комплекс мероприятий предусмотрен для обеспечения безопасности учащихся, педагогов и персонала, в том числе антитеррористической.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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