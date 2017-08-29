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11:08 (мск), источник: Om1.ru

В разгар чумы жительница Омской области прятала у отца семь свиней

О тайных перевозках животных доложил в Россельхознадзор глава сельского поселения.

В управление Россельхознадзора по Омской области поступило обращение из Тюкалинского района. Глава Бекишевского сельского поселения В. В. Токарев сообщил, что к жителю села Бекишево В. А. Поповичеву приехала дочь из Любинского района и привезла с собой семь свиней. Ивановка, где живёт дочь Поповичева, попала в карантинную зону по АЧС. Власти уничтожили всех свиней в округе, но сельчанка не пожелала отдавать своих животных и спрятала их у отца.

Но вскоре чума добралась и до Бекишево. Село попало в карантинную зону. Пока представители власти ходили по дворам, Поповичев прятал дочкин скот на своём подворье. Мужчина заколол двух свиней, а оставшихся пятерых животных 27 августа забрала его дочь. Сельчанка увезла питомцев к себе в Ивановку.

Россельхознадзор завёл на Поповичева административное дело за нарушение карантинных норм. Как сообщает ведомство, крестьянина оштрафовали на 1500 рублей. Сообщницу-дочь к ответственности привлекать не стали.

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