В разгар чумы жительница Омской области прятала у отца семь свиней
О тайных перевозках животных доложил в Россельхознадзор глава сельского поселения.
О тайных перевозках животных доложил в Россельхознадзор глава сельского поселения.
В управление Россельхознадзора по Омской области поступило обращение из Тюкалинского района. Глава Бекишевского сельского поселения В. В. Токарев сообщил, что к жителю села Бекишево В. А. Поповичеву приехала дочь из Любинского района и привезла с собой семь свиней. Ивановка, где живёт дочь Поповичева, попала в карантинную зону по АЧС. Власти уничтожили всех свиней в округе, но сельчанка не пожелала отдавать своих животных и спрятала их у отца.
Но вскоре чума добралась и до Бекишево. Село попало в карантинную зону. Пока представители власти ходили по дворам, Поповичев прятал дочкин скот на своём подворье. Мужчина заколол двух свиней, а оставшихся пятерых животных 27 августа забрала его дочь. Сельчанка увезла питомцев к себе в Ивановку.
Россельхознадзор завёл на Поповичева административное дело за нарушение карантинных норм. Как сообщает ведомство, крестьянина оштрафовали на 1500 рублей.