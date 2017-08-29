В разгар чумы жительница Омской области прятала у отца семь свиней

В управление Россельхознадзора по Омской области поступило обращение из Тюкалинского района. Глава Бекишевского сельского поселения В. В. Токарев сообщил, что к жителю села Бекишево В. А. Поповичеву приехала дочь из Любинского района и привезла с собой семь свиней. Ивановка, где живёт дочь Поповичева, попала в карантинную зону по АЧС. Власти уничтожили всех свиней в округе, но сельчанка не пожелала отдавать своих животных и спрятала их у отца.