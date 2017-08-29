В Казанском Кремле состоялось вручение государственных наград

Источник: ИА Татар-информ

«Это уже традиция — встречаться здесь и чествовать в преддверии Дня нашей республики самых достойных. Благодаря всем вам — увлеченным своим делом, своей работой людям — достигнуты и достигаются большие успехи Татарстана во всех отраслях: производстве, науке, культуре», — подчеркнул Рустам Минниханов. Он отметил также, что особого уважения достойны те, кто стоит на страже обеспечения общественного порядка, защите жизни и здоровья людей, те, кто сами часто рискуют, спасая других.

Первой награду за своего погибшего сына получила Фаина Илларионова. Ордена Мужества посмертно капитан внутренней службы Эдуард Илларионов был удостоен за мужество, отвагу и действия, позволившие не допустить распространения огня и гибели людей во время пожара на Казанском пороховом заводе в марте этого года. В момент вручения ордена весь зал почти память героя стоя.

Альбина Шагимуратова, артистка-вокалистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, была удостоена звания «Заслуженный артист России». «Когда в Москве состоялись Дни Татарстана, ее выступлением были впечатлены все без исключения», — заметил лидер республики, вручая почетный знак.

«Это не только моя награда. В ней труд и успехи каждого работника нашего производства», — заметил генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Дамир Каримуллин. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Я счастливая женщина, мать, бабушка и счастливый человек, потому что в родной республике могу заниматься любимым делом. Вместе с вами, при вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, мы сделаем наш музей еще лучше», — подчеркнула заведующая музеем композитора Н. Г. Жиганова Лидия Яковлева. Сегодня она была награждена медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Гимн первоклассников «Чему учат в школе» оркестр грянул, когда было объявлено, что Валентин Шпагин — тренер, отдавший воспитанию будущих чемпионов 40 лет своей жизни, удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан». «Нет ничего дороже сияющего взгляда ребенка, который осознает, что он впервые поплыл сам», — подчеркнул тренер. «Первые победы, чемпионские титулы, олимпийские медали — это огромный труд спортсмена, но в каждой из этих побед есть толика участия тренера», — добавил он. Рустам Минниханов поддержал эти слова аплодисментами.