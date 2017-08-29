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11:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

29 и 30 августа в Казани изменятся маршруты пассажирского транспорта

(Город Казань KZN.RU, 29 августа). 29 и 30 августа в Казани будут изменены маршруты пассажирского транспорта. Изменение связано с проведением спортивного автомотошоу «Kazan City Racing» и празднованием Дня республики и Дня города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с ограничением движения по ряду улиц города, с 20.00 29 августа до 30 августа изменятся маршруты движения следующих автобусов:

— Автобусы №№ 15, 29, 75 в направлении Кремлевской дамбы будут следовать по ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

 — Автобусы №№ 6, 35, 37, 47 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города будут следовать по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

 — Автобус № 74 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города будет следовать по ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршруту.

 — Автобус № 98 в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им. Горького будет следовать по ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршруту.

 — Автобусы №№ 15, 29, 75 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная далее по маршрутам.

 — Автобусы №№ 6, 35а, 37, 47 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московская далее по маршрутам.

 — Автобус № 74а в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следует по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Г. Тукая далее по маршруту.

 — Автобус № 98 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следует по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского далее по маршруту.

В это же время закроется движение троллейбусного маршрута № 2.

Также 30 августа для развоза жителей по окончанию праздничных мероприятий в 2 точках города будет сосредоточен подвижной состав пассажирского транспорта. Кроме того, работа некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов будет усилена, сообщает Комитет по транспорту.

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