29 и 30 августа в Казани изменятся маршруты пассажирского транспорта

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с ограничением движения по ряду улиц города, с 20.00 29 августа до 30 августа изменятся маршруты движения следующих автобусов:

— Автобусы №№ 15, 29, 75 в направлении Кремлевской дамбы будут следовать по ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

— Автобусы №№ 6, 35, 37, 47 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города будут следовать по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

— Автобус № 74 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города будет следовать по ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршруту.

— Автобус № 98 в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им. Горького будет следовать по ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршруту.

— Автобусы №№ 15, 29, 75 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная далее по маршрутам.

— Автобусы №№ 6, 35а, 37, 47 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московская далее по маршрутам.

— Автобус № 74а в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следует по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Г. Тукая далее по маршруту.

— Автобус № 98 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следует по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского далее по маршруту.

В это же время закроется движение троллейбусного маршрута № 2.