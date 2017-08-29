В Общественной палате рассказали о работе волонтеров в России

Источник: РИА Новости

С 21 июля по 15 августа ОП РФ совместно с ВЦИОМ провели социологическое исследование среди волонтерских организаций и волонтеров благотворительных фондов с целью выяснить, что хотели бы получать добровольцы за участие в волонтерской деятельности. В исследовании приняли участие почти 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Исследование показало, что дополнительное поощрение не является мотивом для занятий добровольчеством у подавляющего большинства опрошенных. Более 90% получавших поощрения сказали, что отсутствие подарков или благодарностей не заставило бы их отказаться от своего занятия. Однако 2/3 отметили, что, если бы поощрений было больше, это бы стимулировало их больше заниматься волонтерством. Пресс-служба ОП РФ

Исследование показало, что на сегодняшний день наиболее распространенные виды поощрения — это благодарности и сувениры: их получали 54% опрошенных. Однако волонтеры больше заинтересованы в других мерах поддержки деятельности, например, в организации досуга, новых знаниях и образовании, льготах и поддержке в получении дополнительного образования — так считают 58% опрошенных.

Как уточняют в ОП РФ, согласно исследованию, типичный волонтер — это девушка 17−24 лет, на первом месте ее интересов стоит помощь животным — 82%, на втором месте — социальная сфера (79% волонтеров).

«Проведенное нами исследование показывает, что поощрения — это позитивный стимул. Их отсутствие мало сказывается на мотивации волонтеров, но если они есть, то это вдохновляет на более интенсивную работу. На основе данного исследования и информации, которую мы получаем от региональных общественных палат и органов власти, будет подготовлен специальный доклад в правительство с предложениями по механизмам нематериального поощрения добровольцев», — заявил сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, член ОП РФ Артем Метелев.