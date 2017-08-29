Батурина возглавила список богатейших женщин России

Источник: РИА "Новости"

За год состояние Батуриной уменьшилось на 100 миллионов долларов, — до миллиарда долларов. Батурина занимается развитием гостиничного бизнеса в ряде европейских стран.

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Как отмечает Forbes, она много лет пытается отсудить у правительства России 33,6 миллиарда рублей компенсации за изъятые у нее земли на северо-западе Москвы, но в феврале 2017 года проиграла кассацию.

Второе место в рейтинге богатейших женщин занимает Елена Рыболовлева, которая после развода с Дмитрием Рыболовлевым в результате мирового соглашения получила около 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии. Тяжба между супругами по поводу раздела имущества при разводе длилась семь лет и закончилась лишь осенью 2015-го.

На третьем месте председатель совета директоров группы S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») Наталия Филева. Ее состояние также составляет 600 миллионов долларов.

Всего в рейтинге представлено 25 женщин с совокупным объемом состояния в 7,3 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году, отмечает издание.