В Перми увеличится количество пунктов продажи проездных
В городе будет организовано не менее 42 пунктов для приобретения и пополнения льготных проездных документов.
В городе будет организовано не менее 42 пунктов для приобретения и пополнения льготных проездных документов.
По итогам аукциона на оказание услуг по выдаче и пополнению льготных проездных документов оператором стало АО АКИБ «Почтобанк». Таким образом, с 4 сентября, кроме 19 действующих отделений пополнить проездной можно будет в дополнительных пунктах партнеров агента.
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