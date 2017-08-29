В Перми увеличится количество пунктов продажи проездных

По итогам аукциона на оказание услуг по выдаче и пополнению льготных проездных документов оператором стало АО АКИБ «Почтобанк». Таким образом, с 4 сентября, кроме 19 действующих отделений пополнить проездной можно будет в дополнительных пунктах партнеров агента.



Как сообщает пресс-служба администрации города, уже функционирует пункт на ул. Анри Барбюса, 53.