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11:51 (мск), источник: Новости Перми

В Перми увеличится количество пунктов продажи проездных

В городе будет организовано не менее 42 пунктов для приобретения и пополнения льготных проездных документов.

По итогам аукциона на оказание услуг по выдаче и пополнению льготных проездных документов оператором стало АО АКИБ «Почтобанк». Таким образом, с 4 сентября, кроме 19 действующих отделений пополнить проездной можно будет в дополнительных пунктах партнеров агента.

Как сообщает пресс-служба администрации города, уже функционирует пункт на ул. Анри Барбюса, 53.

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