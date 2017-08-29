В донских школах введут уроки здорового питания
Уроки здорового питания появятся в донских школах с 1 сентября.
Уроки здорового питания появятся в донских школах с 1 сентября.
Учебные заведения сами выберут формат подобных занятий. Региональные Минобр и Минздрав совместно с управлением Роспотребнадзора разработали методические пособия.
По словам специалистов, важно рассказать ученикам о правильных подходах к приему пищи. Речь пойдет о режиме дня, грамотном рационе, полезных продуктах и блюдах. Лучший опыт растиражируют по всему региону.