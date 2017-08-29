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12:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму один человек заболел клещевым энцефалитом и 55 — боррелиозом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились с начала года более трех тысяч человек, половина из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

«С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 3353 человека, в том числе 1559 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», — рассказали в ведомстве.

При этом исследования на зараженность клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза человека в 14% случаев. По состоянию на 25 августа зарегистрировано 55 случаев заболевания граждан иксодовым клещевым боррелиозом, один случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой и один — клещевым вирусным энцефалитом.

Большая часть людей пострадала от укусов клещей во время прогулок по горно-лесной и предгорной зоне полуострова, а также при посещении парков и скверов в муниципалитетах Крыма.

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