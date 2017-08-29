В Крыму один человек заболел клещевым энцефалитом и 55 — боррелиозом

«С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 3353 человека, в том числе 1559 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», — рассказали в ведомстве.

При этом исследования на зараженность клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза человека в 14% случаев. По состоянию на 25 августа зарегистрировано 55 случаев заболевания граждан иксодовым клещевым боррелиозом, один случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой и один — клещевым вирусным энцефалитом.