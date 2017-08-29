Названы районы области, где чаще всего дети болеют педикулезом

Наиболее неблагоприятная ситуация по заболеваемости педикулёзом сложилась в Гагинском, Пильненском, Воскресенском районах Нижегородской области. Об этом сообщает Управление регионального Роспотребнадзора.

В целом ситуация по заболеваемости педикулёзом на территории Нижегородской области остается стабильной. Заболеваемость педикулёзом по Нижегородской области снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,28 на 100 тысяч населения. Основной контингент заболевших — школьники, доля которых в структуре заболеваемости составляет 76%.

Педикулёз является распространенным паразитарным заболеванием человека, которое вызывают кровососущие насекомые — вши. Самым распространенным является головной педикулёз. Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые.

Платяные вши наиболее опасны в эпидемиологическом отношении, так как могут стать переносчиками сыпного тифа, возвратного тифа, волынской лихорадки. Питаясь кровью больного человека, платяные вши при укусе способны передавать возбудителей этих инфекций здоровому человеку.

Заражение людей платяными и головными вшами происходит при контакте с завшивленными лицами в организованном коллективе, местах скопления людей (транспорт, бассейны, массовые мероприятия), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и т. д. ).