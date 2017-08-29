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12:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В День города челябинцев накормят картошкой

В Челябинске пройдут состязания по приготовлению картошки.

В Челябинске пройдут состязания по приготовлению картошки. В субботу, 2 сентября, состоится гастрономический конкурс «Челябинск хлебосольный». Мероприятие пройдет в рамках Общественно-политического вернисажа и приурочено ко Дню рождения города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Мероприятие развернется на берегу реки Миасс. Кулинарные состязания пройдут по семи номинациям — «лучший повар», «картофельное объедение», «старинный рецепт». В отдельную номинацию выделили пироги из картошки, и красочное оформление стола. Всех хелающих гостей праздника будут угощать блюдами из картофеля.

«Картошка, наверное, самый популярный продукт у нас, на Урале. Блюд из него можно приготовить неимоверное количество: всевозможные гарниры, рагу, оладьи, супы, запеканки, котлеты, пироги. Больше 100 точно, а то и больше. Есть, где развернуться кулинарным талантам. Поэтому на конкурс нужно представить минимум пять блюд, а уж дальше, сколько хватит фантазии и возможностей», — отмечает директор Дома дружбы Юлия Лапидус.

Жюри выберет не только лучшую хозяйку, но и самого креативного участника, создавшего оригинальную картофельную скульптуру. Организатор — Дом дружбы народов. Начало праздника — в 12:00.

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