Курбан-байрам 2017 в Уфе: список мечетей, рецепты блюд и советы

В пятницу, 1 сентября, Башкирия вместе со всеми мусульманами мира отметит Курбан-байрам — праздник жертвоприношения.

Для сотен тысяч жителей Башкирии первый день осени будет связан не только с Днем знаний, но и с одним из главных праздников мусульман. Курбан-байрам, или Ид аль-адха исламский мир будет праздновать 1 сентября. В нашей республике этот день традиционно выходной.

Далеко не все жители региона знают, откуда вообще пошел праздник Курбан-байрам и почему он неразрывно связан с такой спорной, на первый взгляд, процедурой жертвоприношения.

Его история уходит корнями к легенде из Корана — священной книге мусульман. Согласно священному тексту, ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему приказ Аллаха — принести в жертву сына. Пророк Ибрахим, повинуясь повелению Бога, занес нож над телом ребенка. Но милосердный Аллах заменил сына преданного Ибрахима на жертвенное животное.

В память о поступке Ибрахима верующие приносят в жертву баранов (в южных странах — верблюдов). Делают они это не ради убийства, а ради того, чтобы накормить всех желающих, раздать милостыню, проявить благородство.

— Праздник Курбан-байрам идет из глубины веков. Он означает покорность верующего человека Аллаху, его верность и любовь к пророкам. В этом празднике человек символически дарит себя Аллаху. В праздник Курбан богатые раздают еду бедным, а скупые могут излечиться от этой проблемы. Таким образом, этот праздник сеет благодать в обществе. Торжество продлится три дня: с 1 по 3 сентября, — рассказал «Комсомолке» имам хатиб мечети «Ихлас» Мухамет-хазрат.

НА ЗАМЕТКУ.

Мечети, где можно поучаствовать в жертвоприношении.

Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан», улица Комарова, 5.

«Ляля-Тюльпан», улица Комарова, 5. Мечеть «Ихлас», улица Сочинская, 43.

Недостроенная мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева.

Мечеть «Мадина» в Деме, улица Гатчинская, 1.

Мечеть «Рамадан», улица Бабушкина, 3.

Миловская Соборная мечеть, Школьный второй переулок, 1Б.

Мечеть «Асия» в Максимовке, улица Сосновская, 1/1.

Мечеть «Мадина» в Инорсе, улица Фронтовых бригад, 10.

Мечеть «Фатиха», улица Новогорная, 6Б.

Мечеть в Шакше, улица Гвардейская, 54а.

Российский исламский университет, улица Чернышевского, 5.

Мечеть в поселке Нагаево, улица Лесная, 2.

Мечеть «Дания» в поселке Тимашево, улица Тимашевская, 103.

Куда можно пойти помолиться на Курбан-байрам.

Мечеть в Деме, улица Дагестанская, 10/2.

Мечеть в Инорсе, улица Сельская Богородская, 45/1.

Первая Уфимская Соборная мечеть, улица Тукаева, 50.

Духовное управление мусульман Башкирии, улица Чернышевского, 103.

Мечеть «Сафар» в поселке Аэропорт.

Мечеть «Гуфран», улица Алтайская, 19.

Медресе Марьям Султановой, улица Мустая Карима, 3.

Мечеть «Мунира», улица Заозерная, 2.

Мечеть «Хамза Хаджи», улица Гагарина, 16.

Мечеть «Фаляк», улица 40-лет Октября, 9/1.

Во всех мечетях служба начинается в 8 утра. Само жертвоприношение начнется чуть позже — ближе к 10 часам.

ВАЖНО!

КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ МУСУЛЬМАНИНУ В КУРБАН-БАЙРАМ.

1. Начинать день необходимо с молитвы. Все верующие в Курбан-байрам приходят в мечеть на предрассветную молитву.

2. Перед молитвой необходимо сделать полное омовение. Проще говоря — человек должен помыться. Плохо, если от человека будет пахнуть потом, за гигиеной в этот день необходимо следить с особым вниманием.

3. На саму молитву опаздывать нельзя. Лучше всего занять место в первом ряду.

4. После жертвоприношения следует поделиться мясом и едой с нуждающимися. Лучше всего давать сырое мясо, с тем расчетом, что человек сам приготовит его дома. Но можно поделиться и готовой едой.

5. Весь день у мусульманина должно быть хорошее настроение. Не стоит ругаться, скандалить и уж тем более сквернословить.

КСТАТИ.

Где купить барана в Уфе.

Барана для ритуала жертвоприношения можно купить двумя способами. Первый вариант — приобрести заранее. Это можно сделать практически в любом селе или деревне. И, кстати, недорого.

Объявления владельцы рогатого скота размещают в соцсети, а также на сайтах объявлений. Средняя стоимость 4500−5500 рублей, но, если постараться, можно найти дешевле.

Второй вариант — приобрести барана непосредственно на празднике, в мечети. В Уфе баранов будут продавать в 13 мечетях, там же будут работать резчики: вашего барана на месте освежуют, разделают и уберут лишнее.

Цены:

Мечеть «Ляля-Тюльпан», 8000 рублей (услуги резчика отдельно).

Мечеть «Ихлас», 9000 рублей (все включено).

Недостроенная мечеть «Ар-Рахим», 7000 рублей (+500 рублей за услуги резчика).

Мечеть «Мадина» в Деме, в зависимости от размера барана — 5500, 6500, 7500 рублей (+500 рублей за услуги резчика).

Мечеть «Рамадан», 5000−6000 рублей (услуги резчика отдельно).

Мечеть «Асия» в Максимовке, от 6000 рублей (+500 рублей за услуги резчика).

Мечеть «Мадина» в Инорсе, в зависимости от размера барана — 5500, 6500, 7500 (+500 рублей за услуги резчика).

Российский исламский университет ЦДУМ России, 6000 рублей (+500 рублей за услуги резчика).

Мечеть «Дания», пос. Тимашево, 7000 рублей (услуги резчика отдельно). Нужно записаться заранее, до 30 августа.

Мечеть «Фатиха», 6000 рублей, баран покрупнее — 8000 рублей (услуги резчика отдельно).

Мечеть пос. Нагаево, 6000 рублей (услуги резчика отдельно).

Мечеть в мкр. Шакша ДУМ РБ, от 6000 рублей.

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Балиш от кураиста, народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ:

Для теста (на 4 порции): стакана сметаны, 4 ст. ложки сливочного масла, 400 г муки. Для начинки: 400 г баранины (в идеале — вырезка, можно смешать с другим мясом), 400 г куриной грудки (можно взять индюшатину или гусятину), 8 ст. ложек риса, 3 луковицы, соль, перец по вкусу, куриный бульон (можно взять бульонный «кубик»).

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Смешиваем сметану, растопленное масло и муку. Тесто вымешиваем до эластичности, делим на 8 частей и раскатываем лепешки толщиной в 1 см. Накрываем их салфеткой — пусть тесто отдохнет — и приступаем к начинке.

2. Баранину режем мелкими кубиками, смешиваем с рисом и мелко порубленным луком. Приправляем по вкусу солью и перцем, добавляем чуть воды.

3. Далее половину лепешек кладем на противень и выкладываем на нее начинку, сверху прикрываем тонко нарезанной курятиной, и закрываем начинку второй половиной лепешек из теста. Края защипываем так, чтобы пироги получились в виде горшочка/кастрюльки.