Курбан-байрам 2017 в Уфе: список мечетей, рецепты блюд и советы
В 2017 году
В 2017 году
В пятницу, 1 сентября, Башкирия вместе со всеми мусульманами мира отметит
Для сотен тысяч жителей Башкирии первый день осени будет связан не только с Днем знаний, но и с одним из главных праздников мусульман.
Далеко не все жители региона знают, откуда вообще пошел праздник
Его история уходит корнями к легенде из Корана — священной книге мусульман. Согласно священному тексту, ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему приказ Аллаха — принести в жертву сына. Пророк Ибрахим, повинуясь повелению Бога, занес нож над телом ребенка. Но милосердный Аллах заменил сына преданного Ибрахима на жертвенное животное.
В память о поступке Ибрахима верующие приносят в жертву баранов (в южных странах — верблюдов). Делают они это не ради убийства, а ради того, чтобы накормить всех желающих, раздать милостыню, проявить благородство.
— Праздник
НА ЗАМЕТКУ.
Мечети, где можно поучаствовать в жертвоприношении.
Куда можно пойти помолиться на
ВАЖНО!
КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ МУСУЛЬМАНИНУ В
1. Начинать день необходимо с молитвы. Все верующие в
2. Перед молитвой необходимо сделать полное омовение. Проще говоря — человек должен помыться. Плохо, если от человека будет пахнуть потом, за гигиеной в этот день необходимо следить с особым вниманием.
3. На саму молитву опаздывать нельзя. Лучше всего занять место в первом ряду.
4. После жертвоприношения следует поделиться мясом и едой с нуждающимися. Лучше всего давать сырое мясо, с тем расчетом, что человек сам приготовит его дома. Но можно поделиться и готовой едой.
5. Весь день у мусульманина должно быть хорошее настроение. Не стоит ругаться, скандалить и уж тем более сквернословить.
КСТАТИ.
Где купить барана в Уфе.
Барана для ритуала жертвоприношения можно купить двумя способами. Первый вариант — приобрести заранее. Это можно сделать практически в любом селе или деревне. И, кстати, недорого.
Объявления владельцы рогатого скота размещают в соцсети, а также на сайтах объявлений. Средняя стоимость 4500−5500 рублей, но, если постараться, можно найти дешевле.
Второй вариант — приобрести барана непосредственно на празднике, в мечети. В Уфе баранов будут продавать в 13 мечетях, там же будут работать резчики: вашего барана на месте освежуют, разделают и уберут лишнее.
Цены:
ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Балиш от кураиста, народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева.
ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста (на 4 порции): стакана сметаны, 4 ст. ложки сливочного масла, 400 г муки. Для начинки: 400 г баранины (в идеале — вырезка, можно смешать с другим мясом), 400 г куриной грудки (можно взять индюшатину или гусятину), 8 ст. ложек риса, 3 луковицы, соль, перец по вкусу, куриный бульон (можно взять бульонный «кубик»).
КАК ГОТОВИТЬ:
1. Смешиваем сметану, растопленное масло и муку. Тесто вымешиваем до эластичности, делим на 8 частей и раскатываем лепешки толщиной в 1 см. Накрываем их салфеткой — пусть тесто отдохнет — и приступаем к начинке.
2. Баранину режем мелкими кубиками, смешиваем с рисом и мелко порубленным луком. Приправляем по вкусу солью и перцем, добавляем чуть воды.
3. Далее половину лепешек кладем на противень и выкладываем на нее начинку, сверху прикрываем тонко нарезанной курятиной, и закрываем начинку второй половиной лепешек из теста. Края защипываем так, чтобы пироги получились в виде горшочка/кастрюльки.
4. В серединах делаем проколы и ставим балиши в разогретую до 200 градусов духовку. Периодически нужно подливать в проколы бульон. Когда пироги подрумянятся, можно вынимать и — сразу на стол. Приятного аппетита!