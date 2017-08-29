Детские технопарки в Самаре и Тольятти станут прорывными на уровне страны

В понедельник, 28 августа, Губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин провёл совещание с генеральным директором Фонда новых форм развития образования — федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» М. Н. Раковой.

По словам М. Н. Раковой, в Самаре она впервые. До встречи с Губернатором успела посетить Самарский университет и Самарский технический университет, а также министерство образования и науки региона.

«У меня удивительное ощущение, как будто не я наставник, а наоборот, приехала сюда учиться», — поделилась М. Н. Ракова. Она отметила, что в Самарской области много делается для выявления и обучения одаренных детей: «Мы будем рады учиться у вас и перенимать ваш опыт».

В частности, генеральный директор Фонда назвала достойным подражания опыт СамГТУ по работе с детьми по инженерным направлениям. М. Н. Ракова предложила региону принять участие в реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей». «Вы можете получить федеральную поддержку, у вас для этого все есть», — отметила гендиректор.

В регионе многое сделано для того, чтобы подтянуть инженерные специальности. Пять лет назад только 25% самарских выпускников сдавали физику в качестве основного предмета, а сегодня — 40%.

Говоря о формате детских технопарков «Кванториум», М. Н. Ракова отметила, что это, в первую очередь, связка интеллекта и производства, умение создавать продукт, который точно нужен людям. «Самарская область — родина технологий российского и мирового уровня: космос, оптика, наноматериалы, фотоника. Это отрасли, которые сами генерируют новые направления. Поэтому нет никаких сомнений, что площадки, которые начнут функционировать в Самаре и Тольятти этой осенью, станут прорывом и на уровне страны в целом», — отметила М. Н. Ракова.

В свою очередь, глава региона отметил важность именно высшего инженерного образования. «Средний балл при поступлении в вуз для юристов — 94, а для тех, кто выбрал строительство космических двигателей — 62. При этом юристам и финансистом на работу устроиться уже сейчас очень сложно, а космические технологии — это наше будущее», — отметил Н. И. Меркушкин.

По словам губернатора, в регионе уже многое сделано для того, чтобы подтянуть инженерные специальности. Пять лет назад только 25% самарских выпускников сдавали физику в качестве основного предмета, а сегодня — 40%. Но еще очень многое здесь еще предстоит сделать.

Участвовавший в совещании депутат Государственной Думы РФ Е. А. Серпер отметил, что аналога детским технопаркам сегодня в мире нет. Сегодня очень много усилий прилагается к тому, чтобы дети изучали технические специальности, и учебные заведения нового формата дают им здесь практически неограниченные возможности. Это поможет учащимся стать впоследствии высококвалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. «Самарская область является лидером в сфере образования в России, это отмечено на федеральном уровне», — отметил Е. А. Серпер. По словам депутата, члены столичной делегации отметили, что у Самары есть возможность быстро интегрироваться в процесс и добиться хороших результатов.

Напомним, что постановление Правительства Самарской области о создании детского технопарка в качестве структурного подразделения Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества учащихся было принято 16 декабря 2016 года. Он будет базироваться на двух площадках — в Самаре (машиностроительный колледж) и Тольятти (технопарк «Жигулёвская долина»).

Распоряжением Правительства РФ Самарской области на создание детского технопарка была выделена субсидия в размере 52,3 млн рублей. Объём софинансирования из бюджета региона составляет 22 млн рублей, при этом средства, суммарно направляемые регионом на данное направление, планируются в размере 62,5 млн рублей.