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12:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росгеология займется утилизацией отходов Байкальского ЦБК

Проект рекультивации будет готов к 1 сентября.

Источник: AP 2017

Утилизацией отходов БЦБК займется Росгеология, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции сегодня, 29 августа. По его словам, в новом проекте, который будет готов к 1 сентября рекультивации были учтены все ошибки прошлых вариантов.

«В прошлом году наши ученые выступали против варианта ликвидации отходов, сейчас эти замечания переданы проектировщикам. Там не были учтены изменения химического состава по времени — в карты с отходами проникает вода, нам нужно корректировать состав добавок, чтобы получилась нейтральная среда. Во время визита министра Сергея Донского было решено, что проект будет готов до 1 сентября. Мы будем настаивать, чтобы проект передали в наш Росприроднадзор, чтобы мы могли следить и контролировать. Что касается “единственного поставщика”, то тут нужно, чтобы был один исполнитель. Была выбрана “Росгеология”, которая занималась ликвидацией экологического ущерба в Арктике. У них тут есть подразделение — это не тот случай, когда люди приезжают с авторучкой и блокнотом, а потом уезжают. Может быть, начнем забирать грунт и работать в лабораториях уже в этом году, потому что технология разрешает работать до минус 20°С», — прокомментировал Сергей Левченко.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

ИА IrkutskMedia сообщало, что 54 млн рублей выделено для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения, а также 3 млн рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения в Байкальске в 2017 году. Деньги направлены из областного бюджета.

Администрация Байкальска подала в Арбитражный суд Иркутской области иск о признании банкротом компании «Теплоснабжение», которая обслуживает ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Ранее около 200 человек вышли на пикет в Байкальске из-за проблем существующей ТЭЦ БЦБК, которая отапливает город. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia организатор акции Федор Ларченко. По его словам, целью пикета было обратить внимание на проблемы Байкальской ТЭЦ.

Напомним, что критическая ситуация по подготовке к осенне-зимнему 2017−2018 годов сложилась на ТЭЦ «Теплоснабжнение» в Байкальске. Также отмечен факт невыполнения руководством ТЭЦ и правительством Иркутской области нормативов запаса топлива на станции (фактически запасы не позволяют функционировать теплоисточнику), отметил заместитель министра энергетики РФ, заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов.

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