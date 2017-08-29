Росгеология займется утилизацией отходов Байкальского ЦБК
Проект рекультивации будет готов к 1 сентября.
Проект рекультивации будет готов к 1 сентября.
Утилизацией отходов БЦБК займется Росгеология, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей
«В прошлом году наши ученые выступали против варианта ликвидации отходов, сейчас эти замечания переданы проектировщикам. Там не были учтены изменения химического состава по времени — в карты с отходами проникает вода, нам нужно корректировать состав добавок, чтобы получилась нейтральная среда. Во время визита министра Сергея Донского было решено, что проект будет готов до 1 сентября. Мы будем настаивать, чтобы проект передали в наш Росприроднадзор, чтобы мы могли следить и контролировать. Что касается “единственного поставщика”, то тут нужно, чтобы был один исполнитель. Была выбрана “Росгеология”, которая занималась ликвидацией экологического ущерба в Арктике. У них тут есть подразделение — это не тот случай, когда люди приезжают с авторучкой и блокнотом, а потом уезжают. Может быть, начнем забирать грунт и работать в лабораториях уже в этом году, потому что технология разрешает работать до минус 20°С», — прокомментировал Сергей Левченко.
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