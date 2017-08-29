Учебные заведения Пермского края готовы к 1 сентября
Сегодня, 29 августа, правительство Пермского края рассмотрело вопрос о готовности учебных заведений к 1 сентября.
Сегодня, 29 августа, правительство Пермского края рассмотрело вопрос о готовности учебных заведений к 1 сентября.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что в этом году образовательные учреждения края — садики, школы, колледжи — примут почти 516 тыс. детей. На сегодняшний день все учреждения готовы к приёму детей. Устранены недочёты, связанные с безопасностью, закуплены учебники, приобретено лабораторное и
«Главной задачей остаётся строительство новых объектов — садиков и школ. На трёхлетку планируется построить 17 детских садов почти на три тысячи новых мест, а в ближайшие пять лет — возвести 27 школ более чем на 15 тысяч мест. Задача эта для Пермского края масштабная, учитывая, что все последние годы в лучшем случае вводили по
Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что 1 сентября в Пермском крае откроются почти 1 тыс. 600 образовательных учреждений. В ходе подготовки к учебному году проверены
После длительного капитального ремонта вводятся в эксплуатацию пермские школы № 112 и № 73. Завершено строительство и к 1 сентября откроется новый учебный корпус на 400 ученических мест в селе Култаево Пермского района.
До конца года будет завершено строительство ещё трёх школ: в селе Фролы Пермского района, в селе
Всего за пять лет в Пермском крае планируется построить 27 школ. В первую очередь будет заменено 16 ветхих школ, состояние которых близко к аварийным. Также появятся новые школы в местах массовой застройки, где не хватает учебных заведений.
Источник — администрация губернатора Пермского края