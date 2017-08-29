Учебные заведения Пермского края готовы к 1 сентября

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что в этом году образовательные учреждения края — садики, школы, колледжи — примут почти 516 тыс. детей. На сегодняшний день все учреждения готовы к приёму детей. Устранены недочёты, связанные с безопасностью, закуплены учебники, приобретено лабораторное и коррекционно-развивающее оборудование, созданы условия для занятий спортом.

«Главной задачей остаётся строительство новых объектов — садиков и школ. На трёхлетку планируется построить 17 детских садов почти на три тысячи новых мест, а в ближайшие пять лет — возвести 27 школ более чем на 15 тысяч мест. Задача эта для Пермского края масштабная, учитывая, что все последние годы в лучшем случае вводили по одной-две школы», — отметил Максим Решетников.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что 1 сентября в Пермском крае откроются почти 1 тыс. 600 образовательных учреждений. В ходе подготовки к учебному году проверены санитарно-эпидемиологическое состояние, пожарная и антитеррористическая безопасность учебных заведений. Нарушений, не позволяющих начать учебный год с 1 сентября 2017 года, нет.

После длительного капитального ремонта вводятся в эксплуатацию пермские школы № 112 и № 73. Завершено строительство и к 1 сентября откроется новый учебный корпус на 400 ученических мест в селе Култаево Пермского района.

До конца года будет завершено строительство ещё трёх школ: в селе Фролы Пермского района, в селе Верх-Язьва Красновишерского района, селе Сейва Гайнского района. Кроме того, начато строительство четырёх школ (59 и 42 г. Перми, Красновишерск, Берёзовка) и в ближайшее время подрядчики приступят к строительству ещё трёх школ (Щучье Озеро Октябрьского района, Кочево, Березники). Все семь школ (общей вместимостью более 4 тыс. 600 детей) будут введены в эксплуатацию в 2018 году.

Всего за пять лет в Пермском крае планируется построить 27 школ. В первую очередь будет заменено 16 ветхих школ, состояние которых близко к аварийным. Также появятся новые школы в местах массовой застройки, где не хватает учебных заведений.