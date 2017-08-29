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12:30 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Тепло вернется в регион с завтрашнего дня

Утро вторника встретило нижегородцев дождем. И такой характер погоды сохранится на весь день. Температура воздуха составит 12−13 градусов выше ноля, ветер северо-восточный 5−6 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Вести - Нижний Новгород

К вечеру похолодает до +10. А вот с завтрашнего дня температура воздуха начнет медленно подниматься, будет солнечно и уже +18. А 1 сентября синоптики обещают до +21. В субботу тоже солнечно, а вот в воскресенье вновь вернутся дожди.

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