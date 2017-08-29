Тепло вернется в регион с завтрашнего дня

К вечеру похолодает до +10. А вот с завтрашнего дня температура воздуха начнет медленно подниматься, будет солнечно и уже +18. А 1 сентября синоптики обещают до +21. В субботу тоже солнечно, а вот в воскресенье вновь вернутся дожди.