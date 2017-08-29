Мальчик, который более суток ходил за укропом, нашелся в Хабаровске
Школьник, который 28 августа пошел в магазин за укропом и пропал, сегодня был найден хабаровскими волонтерами. Мальчика добровольцы передали полицейским Индустриального района.
Школьник, который 28 августа пошел в магазин за укропом и пропал, сегодня был найден хабаровскими волонтерами. Мальчика добровольцы передали полицейским Индустриального района.
Причины, по которым ребенок более чем на сутки ушел из дома, выясняют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщает портал «Губерния».
По словам волонтеров, ребенка нашли благодаря его другу, который заметил пропавшего в одном из дворов Южного микрорайона. Координатор организации Сергей Савельев добавил, что мальчик не хотел возвращаться домой, поэтому в отделение полиции его пришлось вести силой.
Напомним, 11-летний школьник воспитывается в семье, которая считается вполне благополучной.