Мальчик, который более суток ходил за укропом, нашелся в Хабаровске

Причины, по которым ребенок более чем на сутки ушел из дома, выясняют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщает портал «Губерния».

По словам волонтеров, ребенка нашли благодаря его другу, который заметил пропавшего в одном из дворов Южного микрорайона. Координатор организации Сергей Савельев добавил, что мальчик не хотел возвращаться домой, поэтому в отделение полиции его пришлось вести силой.