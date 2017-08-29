Антинаркотическая операция «Мак-2017» проходит на Среднем Урале

В Свердловской области с 1 августа по 20 сентября проводится второй этап межведомственной операции «Мак-2017», направленной на выявление случаев изготовления, хранения и продажи наркотиков, организации наркопритонов и мест, где растут наркотические растения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В ходе операции полицейские отдела МВД России по Североуральску проверили пять аптек и центральную городской больницы. Также проверяются частные дома и квартиры города и поселков. Жителями напоминают — если кто-либо владеет информацией о лицах, торгующими наркотиками и наркоманах, то может сообщить об этом в полицию по телефону «02» либо своему участковому.

Так, у 30-летнего местного жителя, вблизи дома № 35 на улице Ленина, была произведена проверочная закупка подозрительного вещества. Экспертиза установила, что это наркотик. Задержанный сам наркоман, а так как нигде не работает, то решил подзаработать на продаже зелья. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном производстве, сбыту или пересылка наркотиков в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.