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15:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новую школу на 1100 учеников построят в новом микрорайоне в Новосибирске

Школа будет состоять из трех секций, проект уже получил одобрение, ожидается, что объект сдадут к 2020 году.

Новую школу на 1100 учеников построят в новом микрорайоне в Новосибирске, она будет состоять из трех секций.

«Школа для «Матрешкиного двора» — социально значимый объект. Сейчас очень многое зависит от муниципалитета, который следующим этапом должен получить разрешение на строительство и провести конкурс на выбор подрядчика, — комментирует Постников Михаил Павлович директор СК «ВИРА-Строй».

Планируется, что школа будет состоять из трех секций. В них расположатся учебные классы, столовая на 500 человек, две библиотеки с книгохранилищем, актовый зал на 550 мест, медицинский блок, музей школы. Предусмотрены три спортивных зала, во дворе — большой стадион, открытые спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол, а также для занятий на гимнастических снарядах.

Учебные помещения начальных классов будут выделены в отдельную секцию со своим выходом во двор. В этом блоке предусмотрены не только учебные кабинеты, но и раздельные спальни, игровые комнаты для группы продленного дня, спортивный зал, раздевалки с душевыми, библиотека, зал хореографии. Особое внимание уделяется созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В планы застройщика входит создание на базе школы дополнительных спортивных секций. Уже сейчас можно говорить о возможном появлении секций по тхэквондо и хоккею.

Планируется, что школа будет введена встрой к 2020 году, стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей.

Добавим, что 1 сентября в Новосибирской области откроется 993 школы, за парты сядут 313 тысяч учащихся. К новому учебному году 100% школ Новосибирской области получили допуск от МЧС.

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