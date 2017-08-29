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12:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кумертау откроют аллею моногородов «Парк взлетный»

УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/. В сентябре в Кумертау откроется новая достопримечательность — аллея моногородов «Парк взлетный».

Как стало известно ИА «Башинформ», на специально выделенном участке земли близ нового жилого района посадят 319 яблонь — по число моногородов в России. Каждое дерево будет именным — организаторы подпишут в честь какого оно города. Мероприятие в прямом эфире будет транслироваться в интернете.

В парке уже установили на постаменте самолёт Су-24М, а на главной аллее — фонари, которые имитируют взлетную полосу. В ближайшее время тут обустроят велодорожку, детскую площадку, мини-футбольное поле. Как пояснили представители администрации, зимой площадка будет использоваться как елочный городок.

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