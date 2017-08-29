В Кумертау откроют аллею моногородов «Парк взлетный»

Как стало известно ИА «Башинформ», на специально выделенном участке земли близ нового жилого района посадят 319 яблонь — по число моногородов в России. Каждое дерево будет именным — организаторы подпишут в честь какого оно города. Мероприятие в прямом эфире будет транслироваться в интернете.

В парке уже установили на постаменте самолёт Су-24М, а на главной аллее — фонари, которые имитируют взлетную полосу. В ближайшее время тут обустроят велодорожку, детскую площадку, мини-футбольное поле. Как пояснили представители администрации, зимой площадка будет использоваться как елочный городок.