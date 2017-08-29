В Сочи проведут чемпионат юга России по пицце

«В соревнованиях могут принять участие пиццайоло, шеф-повара, пицца-шефы и су-шефы», — рассказали организаторы турнира.

Победитель сочинских соревнований получит шанс выступить на чемпионате мира по пицце, который состоится в итальянской Парме весной 2018 года.

Пиццайоло покажут свои навыки в пяти номинациях: классическая пицца, пицца «Автор», самая быстрая и самая большая растяжка, пицца-акробатика — индивидуальный фристайл.

Участникам предстоит приготовить классическую итальянскую «Маргариту». Жюри оценит ее внешний вид и вкус, качество выпечки, оригинальность оформления, сочетание начинок, равномерность и последовательность выкладки ингредиентов. Судейская коллегия добавит баллы кулинарам, которые используют оригинальные технические и шоу-элементы в работе с тестом. Внимание уделят и арт-декору блюда.

На конкурсе растяжки кулинары должны будут растянуть пять боллов теста до диаметра 30 см за максимально короткое время.