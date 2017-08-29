В Сочи проведут чемпионат юга России по пицце
В Сочи с 5 по 7 октября состоятся соревнования за звание лучшего пиццайоло юга России.
В Сочи с 5 по 7 октября состоятся соревнования за звание лучшего пиццайоло юга России.
«В соревнованиях могут принять участие пиццайоло,
Победитель сочинских соревнований получит шанс выступить на чемпионате мира по пицце, который состоится в итальянской Парме весной 2018 года.
Пиццайоло покажут свои навыки в пяти номинациях: классическая пицца, пицца «Автор», самая быстрая и самая большая растяжка,
Участникам предстоит приготовить классическую итальянскую «Маргариту». Жюри оценит ее внешний вид и вкус, качество выпечки, оригинальность оформления, сочетание начинок, равномерность и последовательность выкладки ингредиентов. Судейская коллегия добавит баллы кулинарам, которые используют оригинальные технические и
На конкурсе растяжки кулинары должны будут растянуть пять боллов теста до диаметра 30 см за максимально короткое время.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом году Сочи также принимал чемпионат юга России по приготовлению пиццы.