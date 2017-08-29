Сильная жара. В четырех областях Казахстана объявили штормовые предупреждения
В ближайшие дни на юге Казахстана температура поднимется до + 43 градусов, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ближайшие дни на юге Казахстана температура поднимется до + 43 градусов, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«30 августа — 1 сентября в Кызылординской области местами сохраняются
Кроме того, 30 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара до 35 градусов, а в Мангистауской области до 40 градусов. Также жителям Акмолинской области пришло