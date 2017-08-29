Сильная жара. В четырех областях Казахстана объявили штормовые предупреждения

Кроме того, 30 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара до 35 градусов, а в Мангистауской области до 40 градусов. Также жителям Акмолинской области пришло sms-сообщение о том, что в регионе наблюдается угроза высокой пожарной опасности лесов, а также ожидается жара до 32 градусов.