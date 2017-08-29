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12:35 (мск), источник: Tengrinews

Сильная жара. В четырех областях Казахстана объявили штормовые предупреждения

В ближайшие дни на юге Казахстана температура поднимется до + 43 градусов, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службе РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Tengrinews

«30 августа — 1 сентября в Кызылординской области местами сохраняются северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, пыльная буря, местами сильная жара до 43 градусов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 30 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара до 35 градусов, а в Мангистауской области до 40 градусов. Также жителям Акмолинской области пришло sms-сообщение о том, что в регионе наблюдается угроза высокой пожарной опасности лесов, а также ожидается жара до 32 градусов.

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